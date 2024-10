Vision Pro nabídne možnost prohlížet prostorové fotografie a videa přímo v Safari

Uživatelé Vision Pro budou mít možnost již brzy sledovat imerzivní videa prohlížet prostorové fotografie přímo v Safari. Fotografický web PetaPixel získal rozhovor s produktovým manažerem Applu Dellou Huff a designérem Applu Billym Sorrentinem, kteří uvedli, že Apple přidá brzy podporu pro sledování prostorových fotografií a videa přímo do Safari. Vývojáři budou mít možnost přidávat do svých webových stránek imerzivní neboli prostorová videa a fotografie, které budou mít možnost uživatelé Vision Pro prohlížet přímo v Safari. Tato funkce bude dostupná zřejmě v aktualizaci visionOS 2.2, která dorazí ještě do konce letošního roku.

Běžní uživatelé mohou vytvářet prostorová videa a fotografie pomocí iPhone 15 Pro, respektive iPhone 15 Pro Max, všech modelů iPhone 16 a samozřejmě také přímo pomocí Vision Pro. Podpora pro prostorové fotografie pořízené pomocí iPhone 15 Pro přijde jako součást iOS 18.1, jenž bude nejspíše vydán tento týden. Zároveň samotný Vision Pro dokáže převést standardní 2D fotografie do prostorových fotografií. Pro ty jenž nemají Vision Pro budou fotografie a videa zobrazena v safari ve standardním 2D formátu.