Vyzkoušeli jsme, jaký je rozdíl mezi prostorovou fotkou vyfocenou iPhone 16 a převedenou pomocí Vision Pro

Pokud si v současné době chcete na Vision Pro prohlédnout prostorovou fotografii, máte možnost ji pořídit buď pomocí samotného Vision Pro nebo pomocí iPhone 16 Pro. Prostorová nebo chcete-li imerzivní videa umí pořizovat i iPhone 15 Pro. Ten se naučí pořizovat také prostorové fotografie, ale to až s aktualizací na iOS 18.1. Vision Pro se však současně s VisionOS 2.0 naučil převádět 2D fotografie do prostorových, imerzivních fotografií a to v naprosto neuvěřitelné kvalitě. Tomu, jak takový převod vypadá, jsme se věnovali v článku Převod fotek z 2D do 3D Imerzivního zobrazení na Vision Pro je naprosto neskutečný.

Vzhledem k tomu, jak vypadá kvalita fotografií převedených pomocí Vision Pro, zajímalo mě, zda se vůbec vyplatí fotit pomocí iPhone 16 Pro a později i iPhone 15 Pro prostorové fotografie, protože například video natočené pomocí Vision Pro je mnohem kvalitnější než imerzivní video natočené pomocí iPhone. Pořídil jsem tedy pár zcela stejných fotografií pomocí iPhone 16 Pro v prostorovém režimu i v tom klasickém a poté nahrál fotky do Vision Pro. Zde jsem ty klasické nechal převést do prostorového zobrazení. Bohužel výsledek vám nemohu ukázat, protože prostorové fotky na klasickém displeji zkrátka neuvidíte a potřebujete Vision Pro. Musíte mi tedy věřit. Výsledek je takový, že fotky převedené z 2D na 3D přímo na Vision Pro vypadají z 80 % stejně jako ty vyfocené rovnou do prostorové fotografie a ve zbývajících 20 % vypadají ještě o něco lépe než ty rovnou focené v prostorovém režimu. Samozřejmě ani jedny se nechytají na prostorovou fotku vyfocenou přímo na Vision Pro, kde díky 12 kamerám vznikne něco naprosto jedinečného.

Zatímco jsem vás tedy nabádal, abyste si ty opravdu důležitá videa typu první kroky vašeho dítěte natáčeli rovnou v režimu prostorového videa, v případě fotografií vůbec tuto možnost a funkci nechápu a je za mě zcela zbytečná. Prostorovou fotografii neboli imerzivní fotografii si můžete prohlédnout pouze na Vision Pro, kde si také můžete své klasické fotografie na tyto prostorové fotografie převést. Je tedy naprosto jedno, do jakého formátu fotografii fotíte. Realita je taková, že pokud svou klasickou fotku chcete vidět jako prostorovou, stejně si ji můžete na jediném zařízení, na kterém si tu vyfocenou do prostorového formátu můžete prohlédnout, převést do této prostorové fotografie.