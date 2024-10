Máme v redakci iPad mini 7 a zde je náš unboxing a první dojmy z něj

Apple nedávno za pomoci tiskové zprávy odhalil nový iPad mini 7. K představování produktů tímto způsobem se Apple uchyluje zpravidla tehdy, když představovaný produkt nepřichází se zásadními novinkami. iPad mini 7 má oproti předchozí generaci výkonnější čip a je plně připraven na Apple Intelligence.

Zatímco iPad mini 6 dostal do vínku čip Apple A15 Bionic, nová verze dostala čip A17 Pro. Nedávná zjištění ale ukázala, že nejde o stejný čip, který tepe v iPhonech 15 Pro, ale o trošku slabšího příbuzného. To háže na nového miniho drobnou kontroverzi. Nicméně otázkou zůstává, zda o něco slabší výkon oproti iPhonu 15 Pro poznáte. Dalším vylepšením oproti „šestce“ je podpora Apple Pencil Pro a o něco rychlejší Wi-Fi. Konstrukce zůstává stejná, displej zůstal stejný. Lze tedy usoudit, že na nějaké velké fanfáry během keynote to věru není.

Nelze ale říct, že by iPad mini 7 snad nebyl zajímavý. Jde o malý iPad s úhlopříčkou 8,3″, který se vám vleze do zadní kapsy a je skvělý pro konzumaci obsahu. Vzhledem k čipu je pak na místě se domnívat, že ještě pěknou řádku let bude dostávat nejnovější aktualizace. iPad jsem v podstatě pouze zapnul a trochu si jej osahal. Jako vždy jde o krásný produkt, kterému se teď budu nějaký ten pátek věnovat. Jelikož vlastním iPad mini 5, věřím, že dvougenerační srovnání může být poměrně zajímavě. Ruku na srdce, iPadu mini 5 s čipem A12 Bionic již v pracnějších úkonech dochází dech, ačkoli na běžné procházení internetu je naprosto skvělý.

Už nyní mohu říct, že konstrukčně mi přijde novinka naprosto v pohodě. Od zavedení Touch ID do horního tlačítka vždy kontroluji, v jaké kondici toto tlačítko je, neboť se mi nejedenkrát u testovaných iPadů přihodilo, že se nepříjemně kývalo. V tomto směru je vše v pořádku. Naopak některé neduhy zůstávají, ale věřím, že nikomu, kdo používá iPad, nemusím o okamžitě zašpiněném displeji vyprávět…

