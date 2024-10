Mac mini M4 je k dispozici za velmi dobré ceny

Pokud jste se báli, že současně s tím, jak Apple změní design nového Mac mini využije tuto příležitost k zvýšení cen, naštěstí se tak nestalo. Ceny za nový Mac mini jsou dle mého osobního názoru velmi zajímavé a to i v ČR, kde startuje tato novinka na čátce 17 490Kč včetně DPH. Za tuto cenu získáte konfiguraci obsahující procesor M4 s 10 jádrovým CPU, 10 jádrovným GPU, 16GB RAM a 256 GB SSD. Nejdražší varianta vyjde na 41 990Kč včetně DPH a nabízí čip M4 Pro s 12 jádrovým CPU a 16 jádrovým GPU, 24 GB RAM a 512 GB SSD. Samozřejmě je nutné počítat s tím, že v balení nenajdete ani klávesnici, ani myš a vše je potřeba koupit zvlášť čím se cena prodraží. Apple také vsází na to, že si zřejmě většina lidí bude chtít rozšířit vnitřní paměť a to samozřejmě za příplatek.

U základního Mac mini připlatíte za 512 GB SSD částku 6 000Kč, za 1TB pak 12 000Kč a za 2TB je to 24 000Kč. Taktéž je možné připlatit si za RAM, kde vás vyjde 24GB na 6000Kč a 32GB na 12 000Kč.