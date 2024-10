iMac M4 zřejmě naznačuje příchod nového Apple 8K displeje

Pokud si nový, včera představený iMac nakonfigurujete s 10 jádrovým čipem M4, máte možnost k němu připojit až 8K externí displej se zobrazovací frekvencí 120Hz nebo dvojici 6K displejů, každý s 60 Hz. iMac M4 je tak vůbec prvním Macem v historii, jenž podporuje 8K displej při 120 Hz a poráží tak veškeré MacBooky Pro, Mac Studio nebo dokonce i Mac Pro. Apple by však měl již dnes oznámit nové verze MacBooků Pro s M4 PRo a M4 Max, které by měly právě tuto podporu získat. V praxi to však znamená, že Mac Pro, nejdražší a nejvýkonnější model tuto podporu zatím mít nebude, protože se jeho představení očekává až v příštím roce.

Sám Apple aktuálně nenabízí žádný 8K monitor a to nejlepší co si od něj aktuálně můžete koupit je Apple Pro Display XDR, jenž má rozlišení 6K a 60 Hz, zatím co Studio Display má rozlišení 5K při 60 Hz. Je tedy celkem zajímavá možnost, že Apple má v plánu ukázat nový Pro Display XDR, jenž by nabídl právě 8K a 120 Hz, ovšem kdy tomu tak bude, je zatím ve hvězdách. Je zde však skutečně reálná možnost toho, že tento monitor v nejbližších měsících nebo letech Apple skutečně uvede, protože právě Apple je ta poslední společnost na světě, jenž by do svých produktů dávala nějaké vylepšení, které lze použít jen s konkurenčním zařízením, protože sám Apple pro tuto funkce nemá využití s jeho produkty.