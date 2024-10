Toto říká sám Apple o právě představeném iMacu M4

Apple dnes uvedl nový neskutečně tenký iMac s výkonným čipem M4 a Apple Intelligence. iMac s čipem M4 je až 1,7× rychlejší při běžné práci a až 2,1× rychlejší při náročných úlohách jako úpravy fotek nebo hraní her než iMac s čipem M1.1 S Neural Enginem v čipu M4 je iMac nejlepší all-in-one počítač světa pro umělou inteligenci. Je přímo dělaný pro Apple Intelligence, systém osobní inteligence, který proměňuje způsob, jak uživatelé pracují, komunikují a vyjadřují se, a zároveň chrání jejich soukromí. Nový iMac se prodává v krásných nových barvách a u jeho 24palcového Retina 4,5K displeje se dá nově zvolit sklo s nanotexturou.2 iMac má novou 12MP Center Stage kameru s funkcí Pohled na stůl, až čtyři porty Thunderbolt 43 a barevně sladěné doplňky s USB‑C. Nový iMac má už v základu 16 GB jednotné paměti a začíná na 39990 Kč. Předobjednat se dá ode dneška a v prodeji bude od pátku 8. listopadu.

„iMac si oblíbily milióny uživatelů – od rodin až po vytížené podnikatele. Nový iMac s úžasnými funkcemi Apple Intelligence a ohromným výkonem čipu Apple teď znovu mění pravidla hry,“ říká John Ternus, senior viceprezident společnosti Apple pro vývoj hardwaru. „S čipem M4, Apple Intelligence, parádními novými barvami, které oživí jakýkoli prostor, vyspělou 12MP Center Stage kamerou a volitelným sklem displeje s nanotexturou přichází úplně nová éra iMacu.“

Supervýkonný čip M4

Čip M4 posouvá výkon iMacu o kus dopředu. Nový iMac má výkonnější CPU s nejrychlejšími jádry na světě,4 takže je až 1,7× rychlejší než iMac s čipem M1. Uživatelé tenhle výkon pocítí při každodenním používání mnoha oblíbených aplikací najednou a při prohlížení webových stránek v Safari. A náročnější úlohy jako editování fotek nebo hraní her jsou díky ohromně výkonnému GPU s nejvyspělejší grafickou architekturou Apple až 2,1× rychlejší než na iMacu s čipem M1. Grafický výkon se projeví na větší plynulosti her, jako je třeba připravovaná Civilization VII. Nový iMac má v základu 16 GB rychlejší jednotné paměti a dá se objednat až s 32 GB paměti. Neural Engine v čipu M4 je víc než 3× rychlejší než na iMacu s čipem M1. Nový iMac je tak nejlepší all‑in‑one počítač pro AI na světě a uživatelé na něm všechno zvládnou ještě rychleji.

Čip M4 posouvá výkon iMacu na vyšší level:

Rodinám, malým firmám i podnikatelům půjde běžná práce svižněji od ruky díky 1,7× vyššímu výkonu1v aplikacích jako Microsoft Excel a až 1,5× vyššímu výkonu5 při prohlížení webu v Safari ve srovnání s iMacem s čipem M1.

Hráčům poběží hry krásně plynule s až 2× vyšší snímkovou frekvencí5 než na iMacu s čipem M1.

Díky 2,1× vyššímu výkonu oproti iMacu s čipem M1 můžou tvůrci editovat obsah dosud nevídaným způsobem – například upravovat fotky a videa s použitím náročných filtrů a efektů v aplikacích jako Adobe Photoshop5 a Adobe Premiere Pro4.

V porovnání s nejoblíbenějším 24palcovým all‑in‑one PC s nejnovějším procesorem Intel Core 7 je nový iMac až 4,5× rychlejší.1

Oproti nejoblíbenějšímu modelu iMacu s Intelem je nový iMac až 6× rychlejší.1

Nová éra Apple Intelligence na Macu

Apple Intelligence přináší do osobního počítače osobní inteligenci, a předznamenává tak novou éru pro Mac. Spojuje vyspělé generativní modely s novátorskými opatřeními na ochranu soukromí a staví na výkonu čipů Apple a jejich Neural Enginu. Apple Intelligence tak otvírá uživatelům na Macu nové způsoby práce, komunikace a vyjádření. Je k dispozici v americké angličtině v macOS Sequoia 15.1. Celosystémové Psací nástroje pomůžou uživatelům s přeformulováním, korekturami a souhrny textu prakticky všude, kde se píše. Nově navržená Siri jim umožňuje plynuleji přecházet mezi diktováním a psaním požadavků, takže zvládnou rychleji vyřizovat každodenní záležitosti. Siri taky dokáže zodpovědět tisíce otázek o Macu a dalších produktech Apple. Nové funkce Apple Intelligence budou zpřístupněny v prosinci s tím, že v nadcházejících měsících budou postupně přibývat další. V Image Playground si uživatelé budou moct vytvářet zábavné původní obrázky a pomocí Genmoji si během chvilky vygenerují vlastní emotikony. Vyspělejší Siri dokáže plnit úkoly napříč systémem a díky schopnosti čerpat z osobního kontextu uživatele bude poskytovat inteligentní odpovědi doslova na míru. V prosinci bude navíc do Siri a Psacích nástrojů integrovaný ChatGPT, aby se uživatelé dostali k jeho znalostem bez nutnosti přeskakovat mezi různými nástroji.

Apple Intelligence přitom na každém kroku chrání soukromí uživatelů. Co nejvíc zadání se snaží zpracovávat přímo na zařízení a pro složitější úlohy využívá privátní cloudový computing. Ten uživatelům zpřístupňuje ještě větší serverové modely Apple a přitom nabízí převratnou ochranu osobních informací. Navíc mají možnost využívat ChatGPT zadarmo bez zakládání účtu a s integrovanou ochranou soukromí, kdy je jejich IP adresa skrytá a OpenAI vyřizované požadavky neukládá. Pro ty, kteří se rozhodnou připojit svůj účet, platí zásady OpenAI pro nakládání s daty.

Pestrá škála parádních nových barev

Nový iMac se prodává v sedmi krásných barvách, a to ve svěžích nových tónech zelené, žluté, oranžové, růžové a modré spolu se stříbrnou. Na zadní straně iMaců jsou barvy výraznější, aby vynikaly, zatímco na přední straně je paleta nových tónů tlumenější, aby se uživatelé mohli soustředit na to, co dělají. Každý iMac se dodává s barevně sladěným Magic Keyboardem a Magic Mouse nebo volitelně s Magic Trackpadem, které teď všechny mají port USB‑C, takže uživatelé můžou svoje oblíbená zařízení nabíjet jedním kabelem.

Nové volitelné sklo displeje s nanotexturou

Velký 24palcový Retina 4,5K displej je nejoblíbenější vlastnost celého iMacu. Dá se teď poprvé pořídit i ve variantě se sklem s nanotexturou, které omezuje rušivé odlesky a odrazy na minimum při zachování vynikající kvality obrazu.2 iMac s nanotexturou na displeji si tak uživatelé můžou klidně dát do prosluněného obýváku nebo prosklené prodejny.

12MP Center Stage kamera na ještě lepší videohovory

S novou 12MP Center Stage kamerou s podporou funkce Pohled na stůl jsou videohovory ještě poutavější. Centrování záběru udrží všechny účastníky videohovoru uprostřed obrazu. Krásně to funguje, když se třeba sejde celá rodina u FaceTimu. Pohled na stůl pomocí širokoúhlého objektivu souběžně zabírá uživatele i pracovní stůl shora. To ocení pedagogové, kteří potřebují něco názorně ukázat studentům, i ti, kdo se chtějí pochlubit svým nejnovějším vlastnoručním dílem. Bezkonkurenční audio a video zážitek ještě umocňuje osvědčená soustava tří mikrofonů studiové kvality s formováním paprsku a soustava šesti reproduktorů s působivým zvukem.

Pokročilé možnosti připojení

Všechny čtyři porty USB‑C na novém iMacu podporují Thunderbolt 4 na superrychlé přenosy dat, takže uživatelé můžou připojit ještě víc doplňků, externích úložišť a doků. A taky až dva externí displeje s vysokým rozlišením 6K. Tím si vytvoří obrovskou plochu s víc než 50 milióny pixelů, na kterou si můžou krásně rozložit cokoli, na čem zrovna dělají.3iMac podporuje i Wi‑Fi 6E a Bluetooth 5.3. A díky pokročilému zabezpečení pomocí Touch ID můžou uživatelé snadno a bezpečně odemykat počítač, platit při nakupování online přes Apple Pay a stahovat aplikace.6 Touch ID funguje i s rychlým přepínáním uživatelů, takže zákazníci můžou mezi uživatelskými profily přepínat dotykem prstu.

macOS Sequoia s prostředím, které nemá obdoby

macOS Sequoia přináší na nový iMac celou řadu užitečných funkcí včetně Zrcadlení iPhonu, které uživatelům umožňuje přímo na Macu bezdrátově pracovat s aplikacemi a dalším obsahem iPhonu, včetně oznámení z něj.7 Safari, nejrychlejší prohlížeč na světě,8 teď nabízí Přehledy, které ze stránky rychle vytáhnou relevantní informace; chytřejší, nově navrženou Čtečku s tabulkou obsahu a stručným souhrnem; a nový přehrávač videí na jejich sledování bez rušivých prvků. Pomocí eliminace rušivých prvků můžou uživatelé skrýt i to, co jim překáží při prohlížení webových stránek. K ještě působivějším herním zážitkům přispějí funkce jako personalizovaný prostorový zvuk a vylepšený herní režim i široká nabídka atraktivních titulů, například chystaný Assassin’s Creed Shadows. Jednodušší uspořádání oken vedle sebe pomůže uživatelům udržovat si na obrazovce pořádek tak, jak se jim to nejlíp hodí. Úplně nová aplikace Hesla jim pohodlně zpřístupňuje jejich hesla, přístupové klíče a další přihlašovací údaje, které jsou všechny uložené na jednom místě. A při videohovorech můžou uživatelé používat krásná nová výchozí pozadí včetně nejrůznějších barevných gradientů a systémových tapet. Anebo si nahrát svoje vlastní fotky.

Šetrnější k životnímu prostředí

Nový iMac s čipem M4 je navržený s ohledem na životní prostředí. Má 100procentní podíl recyklovaného hliníku ve stojanu a 100procentní podíl recyklovaného zlata v pokovení, cínu v pájce a mědi v různých deskách s plošnými spoji. Splňuje vysoké standardy Apple na úspornost a neobsahuje žádnou rtuť, bromované zpomalovače hoření ani PVC. A protože je balení iMacu letos poprvé zcela vyrobené z vláken, je Apple zase o krok blíž svému cíli vyřadit do roku 2025 plasty ze všech obalů.

Z hlediska globálních korporátních provozů je Apple už dnes uhlíkově neutrální a v rámci svého ambiciózního plánu Apple 2030 pracuje na tom, aby do konce desetiletí dosáhl uhlíkové neutrality ve všem, co dělá.

Ceny a dostupnost

Zákazníci si můžou nový iMac s čipem M4 objednat už dnes 28. října na apple.com/store nebo v aplikaci Apple Store ve 28 zemích a oblastech včetně USA. Doručovat se bude od pátku 8. listopadu, kdy se taky začne prodávat v prodejnách Apple Store a u autorizovaných prodejců Apple.

Cena iMacu začíná na 39990 Kč nebo 38490 Kč pro školství. Je k dostání v zelené, žluté, oranžové, růžové, fialové, modré a stříbrné. Má 8jádrové CPU, 8jádrové GPU, 16 GB jednotné paměti (s možností objednat až 24 GB), 256GB SSD úložiště (s možností objednat až 1TB), dva porty Thunderbolt / USB 4, Magic Keyboard a Magic Mouse nebo Magic Trackpad.

Cena iMacu s 10jádrovým CPU a 10jádrovým GPU začíná na 45990 Kč nebo 42990 Kč pro školství. Je k dostání v zelené, žluté, oranžové, růžové, fialové, modré a stříbrné. Má 16 GB jednotné paměti (s možností objednat až 32 GB), 256GB SSD úložiště (s možností objednat až 2TB), čtyři porty Thunderbolt 4, Magic Keyboard s Touch ID a Magic Mouse nebo Magic Trackpad.

Další technické specifikace včetně informací o displeji s nanotexturou, možnostech konfigurace na objednávku a doplňcích jsou k dispozici na apple.com/mac.

S programem Apple Trade In můžou zákazníci svůj současný počítač dát jako protihodnotu při nákupu nového Macu. Odhad ceny současného zařízení najdou zákazníci na apple.com/shop/trade-in.

Apple Intelligence je teď k dispozici jako bezplatná aktualizace softwaru na Macích s čipem M1 nebo novějším. Je dostupná ve většině oblastí po celém světě na zařízeních, která mají jazyk systému a Siri nastavený na americkou angličtinu. První sada funkcí je dostupná v betaverzi jako součást macOS Sequoia 15.1 a další funkce budou přibývat v následujících měsících.

Apple Intelligence rychle přidává podporu pro další jazyky. V prosinci se podpora Apple Intelligence v lokalizované angličtině rozšíří na Austrálii, Irsko, Jihoafrickou republiku, Kanadu, Nový Zéland a Spojené království a aktualizace softwaru plánovaná na duben přinese rozšířenou podporu jazyků. V průběhu příštího roku budou přibývat další včetně indické a singapurské angličtiny, čínštiny, francouzštiny, italštiny, japonštiny, korejštiny, němčiny, portugalštiny, španělštiny, vietnamštiny a dalších.

AppleCare+ pro Mac poskytuje špičkový servis a podporu. Zahrnuje krytí neomezeného počtu případů náhodného poškození, servis baterie a nepřetržitou podporu odborníků, kteří Macu rozumí nejlíp.

Všichni zákazníci, kteří si zařízení koupí přímo v prodejnách Apple, mají nárok na osobní nastavení. Jde o online konzultaci, při které je specialista provede nastavením a upozorní na funkce, které jim pomůžou dostat z nového zařízení maximum. S novým zařízením se zákazníci taky můžou naučit při workshopu Today at Apple v nejbližším Apple Storu.