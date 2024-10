Softwarové aktualizace, které vylepšují produkty, nás poslední dobou hodně baví!

Jsou aktualizace a aktualizace. Zatím co ty jedny vám přinesou maximálně tak opravu některých chyb nebo přidají skutečně drobnosti, kterých si ani nevšimnete, ty jiné zcela mění využitelnost vašeho produktu. A právě ty druhé nás poslední dobou začaly hodně bavit. Když si koupíte nějaký produkt, tak jej většinou kupujete s tím, že jej budete mít ve stavu v jakém si jej kupujete. To, že se po nějaké době objeví aktualizace, která jej skutečně vylepší pak jen a jen potěší a poslední dobou jsou společnosti, které právě taková vylepšení přináší. Nebavíme se o novém iOS, bavím se o tom, že produkt, který máte najednou získá zcela nové funkce nebo se funkce, které má výrazně zlepší.

Mezi poslední aktualizace, které rozhodně stojí za zmínku je aktualizace budky Bird buddy, která slouží na krmení ptáčků, které při jejich krmení natáčí a fotí. Když jsme si ji před téměř rokem pořídil, nabízela maximální rozlišení fotografií a videa 720p, následně dostala update na 1080p a nyní již vám posílá videa v rozlišení 2K a to vše jen díky aktualizacím software, bez toho, aniž by se muselo cokoli dokupovat nebo měnit. Kromě toho přibyla řada dalších funkcí jako rozpoznávání ptáčků, možnost označit nemocné ptáky a tak podobně. Když jsme tedy Bird Buddy objednával, kupoval jsme si budku, u které jsem očekával videa jen v rozlišení 720p, ani ne po roce mám najednou záběry v rozlišení 2K, vše zcela zdarma.

Stejně tak mě téměř každý měsíc těší aktualizace pro Ray-Ban Meta. Ty jsem si pořizoval s tím, že prakticky nedokážou nic kromě záznamu videa a fotografií, a ještě i u videa jsem musel počítat s tím, že je maximální délka videa jedna minuta. Po pár aktualizacích mám brýle, které dokážou natáčet 3minutová videa, fungují na nich aplikace jako Calm nebo Apple Music a díky AI od Mety dokážou rozpoznat objekty na které se díváte, dokáží vám asistovat, navigovat vás, najít kde jste zaparkovali auto a nyní by měl každým týdnem dorazit update, který umožní simultánní překlad mluveného slova do čtyř světových jazyků. Opět všechna tato vylepšení dorazila zcela zdarma a není nutné pořizovat ani novější brýle ani nic platit. Doufám, že podobných vylepšení bude přibývat co nejvíce, protože to je to, co člověka, jenž už daný produkt vlastní skutečně potěší. Nemusíte nic platit a získáte nové možnosti.