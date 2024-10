Western Digital slaví 20 let s daty na cestách speciální edicí svého nejikoničtějšího disku

Miliony lidí na celém světě důvěřují externímu disku WD My Passport při ukládání a zálohování nejcennějších vzpomínek a dat a to od jeho uvedení na trh v roce 2004. U příležitosti významného výročí uvádí Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) na trh externí disk WD® My Passport® Ultra, 20th Emerald Anniversary Edition. Za dobu existence disků My Passport poskytla společnost Western Digital uživatelům po celém světě přibližně 180 exabytů* datového úložiště1, což odpovídá až 18 miliardám hodin HD videa, až 46 bilionům fotografií nebo až 35 bilionům hudebních skladeb†.

Před prvním uvedením disku WD My Passport měli uživatelé omezené možnosti, pokud šlo o to, vzít si důležité soubory s sebou na cesty. V roce 2004 přinesl disk My Passport zjednodušené řešení: přenosný produkt, který nabízel velké množství úložného prostoru pro mnoho typů digitálních souborů, včetně videí, hudby, fotografií a dokumentů. To, co začalo jako jednoduché řešení s kapacitou 40 GB*, se zvětšilo až 150krát a nyní má 2,5“ přenosný pevný disk s nejvyšší kapacitou na světě až 6 TB* úložného prostoru.

„Po 20 letech, desítkách provedení a přibližně 130 milionech prodaných disků My Passport1 je společnost Western Digital hrdá na to, že může připomenou tento významný milník jedné z našich nejoblíbenějších produktových řad a oslavit význam, který přinesly inovace tohoto produktu. Disk pozitivně ovlivnil životy spotřebitelů po celém světě,“ řekl Ravi Pendekanti, senior viceprezident pro produktový management a marketing společnosti Western Digital. „Pokračujeme v odkazu spolehlivého výkonu a představujeme My Passport Ultra, ve smaragdové edici ke 20. výročí. Těšíme se, že budeme po další desetiletí nadále pomáhat lidem zálohovat digitální obsah, který je v jejich životě nejdůležitější.“

Disk má krásným smaragdový design a smaragd tradičně znamená věrnost, klid a bezpečí. My Passport v provedení 20th Emerald Anniversary Edition pokračuje v odkazu spolehlivosti a odolnosti produktů Western Digital a pomáhá zachovat výjimečné okamžiky v bezpečí.

Přenosný pevný disk My Passport Ultra ve smaragdové edici ke 20. výročí s elegantním designem a eloxovaným kovem ve vzpomínkové odvážné smaragdové povrchové úpravě nabízí zvýšenou odolnost a ochranu, abyste si mohli bez obav vzít obsah na cesty.

Bezproblémová kompatibilita: Připraven k použití ihned po vybalení a univerzálně kompatibilní s počítači Windows® PC, Mac, mobilními telefony, tablety a dalšími zařízeními s rozhraním USB-C™.

Připraven k použití ihned po vybalení a univerzálně kompatibilní s počítači Windows® PC, Mac, mobilními telefony, tablety a dalšími zařízeními s rozhraním USB-C™. Velká kapacita : Rozsáhlé možnosti ukládání s kapacitou až 6 TB*, která poskytuje dostatek prostoru pro ukládání fotografií, videí, hudby, důležitých dokumentů a dalšího obsahu.

: Rozsáhlé možnosti ukládání s kapacitou až 6 TB*, která poskytuje dostatek prostoru pro ukládání fotografií, videí, hudby, důležitých dokumentů a dalšího obsahu. Vylepšený software : Chytřejší zálohování díky dodávanému softwaru Acronis® True Image™ pro správu zařízení Western Digital, který také pomáhá chránit před ransomwarem. 3

: Chytřejší zálohování díky dodávanému softwaru Acronis® True Image™ pro správu zařízení Western Digital, který také pomáhá chránit před ransomwarem. Ochrana heslem: Ochrana heslem a 256bitové hardwarové šifrování AES pomáhá chránit důležité soubory.

Cena a dostupnost

Disky My Passport Ultra,20th Emerald Anniversary Edition s tříletou omezenou zárukou2, 2TB* (doporučená maloobchodní cena 2 720 Kč u kapacity 2 TB*) jsou nyní k dostání v obchodě Western Digital Store a u autorizovaných prodejců, online prodejců a distributorů Western Digital.

Produkty Western Digital lze zakoupit zde