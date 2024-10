Jak na chytré venkovní osvětlení krok po kroku

Chytré osvětlení rozhodně nemusí být výhradně interiérovou záležitostí – poslouží vám skvěle i ve venkovních prostorách, ať už se jedná o terasu, příjezdovou cestu, venkovní část garáže nebo třeba verandu. Venkovní chytré osvětlení můžete stejně jako to interiérové ovládat pomocí smartphonu, hlasových příkazů, automatických časovačů a plánování. Tento průvodce vám představí chytré venkovní osvětlení a ukáže vám, jak snadno ho můžete začít používat.

Plánování

Jedna z nejužitečnějších funkcí chytrého venkovního osvětlení. Pokud jste si dali práci a investovali peníze do dekorativního osvětlení zahrady, určitě chcete, aby svítilo, když je tma. Chytrá světla vám umožní automaticky zapínat a vypínat venkovní osvětlení v nastavených časech bez nutnosti sáhnout na vypínač. To je také skvělé pro vaši vlastní bezpečnost, protože váš dům bude vždy vypadat obydlený, i když jste na dovolené. Můžete využít také pohybové senzory, díky kterým se světlo rozsvítí ve chvíli, kdy procházíte nebo projíždíte kolem.

Scény

Scény jsou užitečné v zahradách, kde máte více venkovních světel. Každá sada světel ve vaší zahradě může být považována za specifický „obvod“. Například bodové zářivky nad vjezdem do garáže budou jeden obvod, sloupková světla další, bodová světla v záhonech třetí. Tradičně byste měli tři samostatné vypínače a každý byste zapínali/vypínali nezávisle. S chytrými světly si můžete v nativní aplikací Domácnost vytvořit scény i jednotlivé zóny a snadno tyto scény vyvolat pomocí smartphonu nebo hlasového ovládání. Chytré scény vám usnadňují život, jsou pohodlnější a často mohou snížit nepořádek na stěně s více vypínači.

Fotogalerie Domacnost sceny 3 Domacnost sceny 2 Domacnost sceny 1 HomeKit sceny 4 Vstoupit do galerie

Hlasové ovládání a ovládání pomocí aplikace

Klíčovou výhodou chytrého venkovního osvětlení je možnost zapínat a vypínat světla pomocí Siri. Po spárování můžete jednoduše říct „Siri, turn on the lights“ a vaše zahrada ožije. S chytrými venkovními světly můžete také nastavit barvu a jas. S pomocí Siri můžete také aktivovat již zmíněné a vaše zahrada se přizpůsobí. Všechna naše chytrá světla lze ovládat pomocí aplikace – může jít nejen o nativní Domácnost, ale také o aplikaci od výrobce konkrétních světel. Můžete snadno sledovat a ovládat světla, zapínat nebo vypínat je a nastavovat jas a barvu (u kompatibilních světel). To lze provést odkudkoli na světě, takže pokud jste nechali světla zapnutá, můžete je snadno vypnout pomocí telefonu. Geolokace může být užitečná pro automatizaci světel na základě vaší polohy. Pokud opouštíte domov, možná budete chtít, aby se světla sama vypnula. Když odcházíte z práce domů, vaše příjezdová cesta a světla u verandy se mohou automaticky zapnout, aby vás přivítala při příjezdu domů. Geolokace se snadno nastavuje a má výhody pro úsporu energie i bezpečnost.

Fotogalerie #2 Philips Hue White Ambience Aurelle 4 philips-hue-white-ambiance-filament-candle-product Hue reflektor hue-lightstrip-outdoor Philips Hue White and Color Ambiance Outdoor LightStrips 2 Vstoupit do galerie

Chytrá světla a chytré vypínače

Nejjednodušší způsob je použít chytrá venkovní světla osvědčených značek, jako je Philips, Rabalux nebo Immax. Tato světla potřebují pouze 230V napájení ze sítě. Po připojení k napájení mohou být přidána do vaší chytré aplikaci a mohou být pojmenována, seskupena s dalšími světly a snadno ovládána. Pokud modernizujete zahradu, jsou tato světla skvělou volbou. Chytré světelné vypínače se instalují stejně jako standardní světelný vypínač. Po připojení budete moci světla zapínat a vypínat stejně jako u standardního světelného vypínače. Spolu s tím budete také těžit ze všech výše uvedených scén, časovačů, plánů a hlasového ovládání. Některá světla nicméně umožňují vypínače zcela vynechat a nabízí kompletní ovládání z telefonu.

Chytré žárovky

U řady „nechytrých“ venkovních světel také stačí jednoduše vyměnit standardní žárovku za chytrou. Chytrých žárovek je na trhu opravdu více než dost a pro mnoho lidí se jedná o nejrychlejší a často nejjednodušší způsob, jak přejít na chytrá světla, přičemž jsou zachovány prakticky všechny výše uvedené funkce. Pokud tedy nechcete kompletně měnit světla na verandě nebo nástěnné lampy před vchodovými dveřmi, jednoduše vyměňte žárovku, nastavte plán a vaše světla se budou zapínat a vypínat sama.

