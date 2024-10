iPhony se vydají ve šlépějích Apple Watch, nabídnou díky tomu delší výdrž

Zatímco na poli displejů pro iPhony Apple v posledních letech příliš neinovoval, přičemž letošní generace iPhonů má dokonce displeje zcela stejné jako ta loňská, v případě Apple Watch je tomu jinak. Na jablečných hodinkách se totiž za poslední roky vystřídalo relativně dost verzí OLED displejů, přičemž Series 4 přišly s LTPO TFT OLED displeji, zatímco Apple Watch Ultra 2 přišly s LTPO2 a letošní Apple Watch Series 10 pak dokonce LTPO3. Třetí generace LTPO OLED displejů pak nabízí dle očekávání nejnižší energetickou náročnost, díky čemuž je právě na Apple Watch zcela ideální. A jak se zdá, právě proto ji chce Apple nasadit i na iPhony.

Ty totiž zatím používají stále „jen“ LTPO2 OLED displeje a jak se zdá, ani v příštím roce by tomu nemělo být jinak. Zdroje čínského portálu The Elec však tvrdí, že začal Apple toto řešení v souvislosti s iPhony již zkoumat s tím, že by jej rád do budoucna určitě nasadil ve snaze prodloužit celkovou výdrž svých telefonů. Stát by se tak ale mělo nejspíš až v roce 2026 či ještě později podle toho, jak se mu bude vývoj panelů se špičkovými technickými specifikacemi a zároveň s LTPO3 technologií dařit.