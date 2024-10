Vyšel nový firmware pro AirPods, AirPods Pro a AirPods Max

Před uvolněním nových verzí OS pro iPhony, iPady, Macy či Apple Watch, které má Apple v plánu příští týden, vypustil dnes v noci menší update i pro svá starší sluchátka – konkrétně pak AirPods 2 a 3, 1. generaci AirPods Pro a AirPods Max s Lightning portem. Pokud tedy některý z těchto modelů máte, v dohledné době se vám firmware v něm automaticky aktualizuje na novější.

Fotogalerie AirPods 3 baleni Apple airpods 3 vs airpods 2 AirPods 3 vs AirPods 2 Apple AirPods 3 AirPods 3 generation Apple Airpods 3. generation Airpods 3 vs 2 AirPods 3 AirPods 3. generace airPods 3 Apple AirPods 3 AirPods 3 apple AirPods 3 vs AirPods 2 Apple AirPods 3. generace AirPods 3. generation sluchatka airpods 3 Sluchatka airpods 2 vs 3 Vstoupit do galerie

Zatímco doposud byl nejaktuálnější firmware ve výše uvedených modelech AirPods 6A326, včera vydaný firmware má označení 6F21. Bohužel, v tuto chvíli není absolutně jasné, co vše v něm Apple přinese, jelikož v souvislosti s ním nezveřejnil žádný podpůrný dokument, ve kterém by obsah firmwaru odhalil. Je nicméně pravděpodobné, že se v něm zaměřuje tradičně na opravy chyb a další drobná vylepšení. Co se pak týče aktualizace, ta je zcela automatickým procesem, byť jí lze urychlit tak, že AirPods necháte vložená v nabíjecím pouzdře (samozřejmě u modelů, u kterých je to možné) a necháte je připojena k iOS či macOS zařízení.