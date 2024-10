Stažení až 12 4K filmů za sekundu: Rychlost 6G připojení bude naprosto neuvěřitelná

Pokrytí 5G sítí sice stále není standardem na celém území České republiky i mnoha dalších zemí, vědci však již pracují na jejich další generaci, která přinese jak jinak než znatelné zrychlení. A jak se zdá, to by mohlo být doslova neuvěřitelné. Naznačuje to alespoň čerstvé měření výzkumného týmu z University Collage of London, kterým se podařilo změřit experimentální 6G v ideálních podmínkách fungující na frekvenčním rozsahu 5 až 150 GHz.

Zatímco teoretická rychlost 5G sítí je 20 Gb/s, přičemž reálně se samozřejmě dostanete na podstatně nižší hodnoty i v závislosti na tom, jakou technologii váš telefon i operátor pro 5G využívá. Laboratorně naměřené 6G výzkumníky z výše zmíněné univerzity však dosáhlo neuvěřitelné rychlosti 938 Gb/s, což 117,25 GB/s. Jinými slovy, díky této rychlosti byste měli být schopni stáhnout za předpokladu, že budete stahovat průměrný 10GB komprimovaný 4K film v HEVC, který se běžně prodává v rámci digitální distribuce, skoro 12 takových filmů za sekundu. Jedná se tedy o jen stěží uvěřitelnou rychlost, které sice samozřejmě za běžného provozu nepůjde dosáhnout, nicméně vzhledem ke skokovému rychlostnímu nárůstu mezi 5G a 6G sítí je jasné, že nás i při běžném využívání elektroniky čeká citelné zlepšení. Od uvedení 6G sítí do běžného provozu nás však ve výsledku dělí ještě pěkných pár let.