Z Applu unikla tajná zpráva o budoucích iPhonech! Je na co se těšit

Přijde vám, že Apple ohledně iPhonů v posledních letech spíš přešlapuje na jednom místě, než že by přinášel vskutku revoluční novinky a vylepšení? Nejste sami. Jeho kritika ohledně evolučních upgradů namísto vymodlených revolučních je totiž v posledních letech slyšet čím dál tím víc a tak asi úplně nepřekvapí, že se jí chce kalifornský gigant co nejdřív pokusit umlčet. Vyplývá to alespoň z uniklé interní zprávy, která se dostala do rukou reportérovi Bloombergu Marku Gurmanovi.

Zprávu měl napsat šéf hardwarového inženýrství Applu John Ternus, který je podle mnoha analytiků žhavým kandidátem na budoucího CEO Applu, až se Tim Cook rozhodne odejít do důchodu. Ternus zprávu adresoval konkrétně hardwarovým týmům společnosti pracujícím na iPhonech, které skrze ní chtěl informovat o povýšení třech dosavadních manažerů na úroveň viceprezidentů. Tím nejzajímavějším ve zprávě je pak to, že připravované modely iPhonu jsou údajně „nejambicióznějšími v produktové historii iPhonů“. Právě tato slova tak vzbuzují opravdu velká očekávání.

Ternusovo hodnocení budoucích iPhonů, na kterých se samozřejmě pracuje s několikaletým předstihem před uvedením, vyznívá navíc s ohledem na dostupné informace o iPhonech pro nejbližší roky jako docela věrohodné. Spekuluje se totiž například nad příchodem zbrusu nového iPhonu 17 Air, který by měl být telefonem střední třídy s novým, ultratenkým neokoukaným designem, solidním výkonem či kvalitní fotosoustavou. Řada Pro se má pak do budoucna díky zásadním vylepšením fotoaparátů ještě více prosadit ve světě foto-video a pokud se vyplní i spekulace ohledně ohebného iPhonu, mohl by si Apple podmanit svět ohebných telefonů, podaří-li se mu jej dodat v potřebné kvalitě.

Před Applem jsou tedy sice na jednu stranu velmi těžké roky, kdy bude muset svými inovacemi v telefonech přesvědčit uživatele, že smysl pro inovace ještě neztratil a revoluční produkty pořád umí, nicméně právě tyto produkty mu mohou opět pomocí na pozici etalonu inovací v mobilním světě, kterým nyní už tak úplně není.