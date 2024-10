Apple brzy představí Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 a Magic Keyboard 2!

Před pár hodinami vydaná RC bety iOS 18.1 toho odhalila víc než si zřejmě přál i samotný Apple. Vývojář Aaron Perris spolupracující s portálem MacRumors si totiž v kódu bety všiml zmínek o doposud nepředstavené nové generaci Magic periferií k Macům – konkrétně pak o Magic Mouse 2, Magic Keyboard 2 a Magic Trackpad 2.

V betě lze nalézt konkrétně relativně dost zmínek o nových Magic periferiích s tím, že například o Magic Keyboard prozrazuje systém to, že by měla být opět dostupná v několika variantách, kdy na výběr bude jak z variant s numerickým blokem, tak i bez něj, stejně jako z variant s Touch ID a bez něj. Ačkoliv jakékoliv další detaily už z bety vyčíst nelze, vzhledem k tomu, že musí Apple u svých produktů kvůli nařízení Evropské unie přejít na USB-C z Lightningu a právě jeho Magic periferie jako jedny z posledních produktů stále disponují Lightningy, je jasné, že jednou z hlavních novinek těchto produktů bude právě přechod na USB-C. Spekuluje se rovněž o přemístění nabíjecího portu u Magic Mouse z její spodní strany na místo, přes které by se dal připojit kabel a myš by mohla být i v případě nabíjení nadále používána.

Fotogalerie Magic Keyboard s Touch ID 2 Magic Keyboard s Touch ID 1 magic keyboard s touch id apple 1 magic keyboard s touch id apple 3 Vstoupit do galerie

Kdy přesně Apple novinky představí sice můžeme zatím jen hádat, nicméně vzhledem k tomu, že je Apple zmiňuje v betě systému, jehož veřejnou verzi chce vydat příští týden, a taktéž k očekávanému představení M4 Maců, je představení zřejmě velmi blízko. Určitý háček je nicméně v tom, že tyto periferie odhalí Apple pravděpodobně po boku iMaců M4 a Maců mini M4 – tedy po boku strojů, které nelze tak úplně označit za high-endová zařízení. Právě s ohledem na tuto skutečnost proto nemá smysl očekávat jakoukoliv zásadnější revoluci, která by znamenala příchod řady zásadních funkčních novinek.