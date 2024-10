Temelín testuje brýle s rozšířenou realitou, umožnila mu to privátní 5G síť

Jednu z nejmodernějších technologií aktuálně testuje Jaderná elektrárna Temelín. Pro další zefektivnění práce vedení elektrárny zvažuje nasazení brýlí s rozšířenou realitou. Ty umožní pracovníkům provádět potřebné kontroly bez papírových schémat a dalších dokumentů. Současně mohou přes brýle komunikovat s operátory ve velíně, kterým například zprostředkují reálný pohled na zařízení. Jejich nasazení energetikům umožnila privátní 5G síť, kterou nedávno ČEZ ve spolupráci se společností Vodafone v Temelíně zprovoznil.

Nejprve chodili na kontroly s papírovými protokoly. Dnes používají místo papírů tablety, a už příští rok by je mohly doplnit brýle s rozšířenou realitou. Takto konkrétně probíhá digitalizace v Jaderné elektrárně Temelín. Nejvyšší stupeň, tedy využívání brýlí s rozšířenou realitou, aktuálně temelínští technici testují. „Testujeme několik typů brýlí, které by nám mohly výrazně zjednodušit práci. Pokud se osvědčí, mohli bychom tuto technologickou novinku od příštího roku postupně reálně nasazovat,“ uvádí Miroslav Choura, exekutivní manažer ICT v divizi jaderná energetika ČEZ.

Testování brýlí předcházel několikaletý projekt digitalizace, kdy elektrárna klíčové dokumenty i činnosti převádí do elektronické formy. Údaje jako například schémata, pracovní pokyny nebo protokoly se tak budou moci pracovníkům zobrazovat přímo v brýlích. Od novinky si vedení ČEZ slibuje především zefektivnění práce a posílení bezpečnosti elektrárny. „Je to jeden z příkladů rozsáhlé digitalizace, kterou obě jaderné elektrárny už řadu let prochází. Zvyšujeme důraz na bezpečnost, kvalitu i efektivitu práce, což umožňuje právě využití nejnovějších technologií. A přestože je nám vlastní konzervativní přístup, tedy maximální důraz na bezpečnost, nechceme pouze sledovat aktuální trendy, chceme je udávat,“ vysvětluje Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Nasazení brýlí s rozšířenou realitou energetikům mimo jiné umožnila privátní 5G síť, kterou nedávno ČEZ ve spolupráci se společností Vodafone v Temelíně zprovoznil. Jihočeská elektrárna se tak stala první jadernou elektrárnu v Evropě s vlastní uzavřenou 5G sítí. Aktuálně je signálem 5G pokrytý téměř celý areál elektrárny včetně části ochranné budovy kolem reaktoru. Dalších šestnáct objektů budou energetici ve spolupráci s firmou Vodafone testovat. Od výsledku se pak bude odvíjet definitivní řešení. „Privátní 5G síť je nejbezpečnější, nejrychlejší a nejefektivnější mobilní datová síť schopná splnit nejpřísnější průmyslové standardy. Může mít až stokrát vyšší kapacitu než 4G síť. Díku tomu lze do sítě připojit více zařízení a zajistit například videohovory a další náročné datové toky. Z hlediska možných typů privátních sítí jde o nejvyšší stupeň, který vedle nejvyšší úrovně zabezpečení přináší i vysokou flexibilitu konfigurace a úprav podle požadavků zákazníka,“ uvedla Veronika Brázdilová, viceprezidentka pro firemní zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic.

Na praktickém využití privátních 5G sítí spolupracuje i Vysoké učení technické v Brně. „Jsme velmi rádi, že dlouhodobá spolupráce VUT v Brně a Vodafonu přispěla k realizaci projektu, který demonstruje unikátní možnosti privátních 5G sítí v průmyslu jak z pohledu telekomunikací, tak kybernetické bezpečnosti,“ řekl Ladislav Janíček, rektor VUT v Brně. Na škole funguje #VodafoneUniLab, kde je možné otestovat chování chytrých zařízení nebo aplikací v mobilních sítích 5G.