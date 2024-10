Představení nových MacBooků Pro M4 zřejmě dorazí do pár dní

Brzkému představení nových MacBooků Pro M4 začíná nahrávat čím dál tím více skutečností. Kromě nepřeberného množství nejrůznějších úniků informací či dokonce nedávného úniku samotných strojů totiž plány Applu na brzké představení nepřímo potvrzují i jeho dodavatelé.

Asijský portál DigiTimes upozornil konkrétně na „podezřelé“ zprávy o předpokládaných tržbách v nadcházejících měsících několika čínských společností. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby ovšem všechny tyto společnosti nebyly dodavateli Applu zapojenými právě do dodavatelského řetězce MacBooků. A jelikož s nimi Apple spolupracuje dlouhodobě, zdá se dost pravděpodobné, že i pro nejnovější generací svých laptopů využije jejich služeb, což by se logicky odrazilo na vyšších tržbách výrobců. Ty se přitom předpokládají už za listopad a prosinec, takže je jasné, že představení novinek musí být skutečně blízko.

Kdy přesně k němu dojde a potažmo jakou formou můžeme v tuto chvíli zatím jen hádat. Teorie o druhé podzimní Keynote je totiž po úterním představením iPadů mini 7 s čipy A17 Pro značně nahnutá a je tedy docela pravděpodobné, že k odhalení dojde jen skrze tiskovou zprávu vydanou v Newsroomu Applu v nadcházejících dnech. Stát se tak může teoreticky už dnes, avšak nic tomu zatím nenaznačuje. Pokud by nicméně Apple Keynote skutečně nepořádal, ve výsledku je mu docela jedno, kdy by tiskové zprávy s novinkami vydal – snad vyjma pátečních termínů, které k podobným věcem nevyužívá. Z dřívějších zpráv reportéra Marka Gurmana z Bloombergu navíc víme, že prodeje Maců by měly započít v pátek 1. listopadu a jelikož si dává Apple vždy pár dní mezi představením a startem prodejů odstup, mnoho času mu již nezbývá.