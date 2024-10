Apple emulátory dlouho odmítal, před lety je přitom propagoval i sám Steve Jobs!

Otázka emulátorů byla pro společnost Apple především v posledních letech značně kontroverzní. Vedení Applu striktně odmítalo možnost stažení emulátorů prostřednictvím svého oficiálního App Storu, a možnost využití online emulátorů v rozhraní webového prohlížeče například na Macu jen v tichosti trpěla. Nyní Applu přinejmenším na území Evropské unie nezbývá, než emulátory akceptovat. Z emulátorů byl přitom na přelomu milénia nadšený i samotný Steve Jobs.

Společnost Apple dlouhá léta bránila vývojářům ve spuštění emulátorů konzolových her v App Storu, ale to se začátkem letošního roku změnilo kvůli antimonopolnímu vyšetřování v EU. Zajímavé je, že roky před celým tímto dramatem v App Store Steve Jobs kdysi na jedné z akcí společnosti Apple hrdě představil emulátor PlayStation pro Mac. Psal se rok 1999 a Apple se na Macworld Expo chystal oznámit modernizaci iMacu G3 a nového Power Macu G3. Během akce Steve Jobs často zdůrazňoval, že Macy jsou také skvělé herní stroje, ale jedna konkrétní ukázka stojí za přehrání. Jobs spolu s Philem Schillerem na pódiu představili virtuální herní stanici (VGS) od společnosti Connectix. Šlo o první emulátor PlayStation schopný spouštět hry plnou rychlostí pro jakoukoli platformu. VGS přišel nejprve na Mac, a aby to Schiller ukázal, zahrál v průběhu Keynote část hry Crash Bandicoot: Warped.

„Naším cílem je mít nejlepší herní stroj na světě,“ řekl Jobs, když srovnával Mac s původním PlayStationem, který byl ve své době považován za nejoblíbenější herní konzoli na světě. „Nebylo by skvělé, kdybychom si mohli zahrát i některé z těchto titulů?“ Jobs řekl před oznámením VGS. „Je to prostě fenomenální nápad,“ řekl později Schiller. VGS stál 49 dolarů a byl oficiálně kompatibilní pouze s originálními CD s hrami pro PlayStation. Není překvapením, že se tento nápad společnosti Sony nelíbil a podala na společnost Connectix žalobu za porušení autorských práv. Výsledek? Společnost Connectix soudní spor vyhrála a Sony pak musela emulační software koupit, aby jej mohla ukončit. O několik let později společnost Apple zcela změnila svou politiku, pokud jde o emulaci her. Od samého počátku byl v App Store emulační software zakázán. Proto je tak zajímavé vidět Jobse a Schillera nadšené z herního emulátoru. Mluvíme ale samozřejmě o stejné době, kdy se Macy dodávaly s Internet Explorerem od Microsoftu.