Recenze originálního silikonového řemínku k Apple Watch: Proč si myslím, že se vyplatí nešetřit

Zatímco v případě iPhonů si na originální kryty úplně nepotrpím, protože mi rukama prochází díky recenzování spousty opravdu skvělých krytů nejrůznějších typů od celé řady výrobců příslušenství, u Apple Watch nedám na originalitu dopustit. Samozřejmě, že i já jsem před lety experimentoval s nejrůznějšími levnějšími řemínky ať už z čínských online tržnic, nebo z tuzemské nabídky eshopů. Právě u řemínků jsem však přišel na to, že šetřit se na nich tak úplně nevyplatí a pokud si je nechcete přehazovat co chvíli například kvůli oblečení a tak podobně, koupit si jednou za čas originální řemínek se rozhodně vyplatí.

Za dlouhých 7 let, co Apple Watch na zápěstí nosím, jsem si nejvíce oblíbil klasické silikonové řemínky, které občas střídám se sportovními provlékacími řemínky a v minulosti i s magnetickými tahy a milánskými tahy. Silikonové řemínky nicméně využívám nyní nejvíce a to zejména pro jejich praktičnost, kdy se nemusím bát jejich poškrábání při práci na zahradě či v dílně a stejně tak mi nejvíce vyhovují při sprchování, popřípadě plavání. Nicméně vzhledem k tomu, že jsem si mohl za poslední roky vyzkoušel všechny typy výše vyjmenovaných řemínků jak v originální, tak i levné „činské“ verzi, mohu říci, že z hlediska výdrže se ty levné napodobeniny kouskům od Applu absolutně nemohou rovnat. Milánské tahy za pár stovek se vám bez problému odřou, magnetické tahy zase prodřou kolem magnetů a v případě sportovních smyček jsem se potýkal s vytahanými vlákny suchými zipy či odpadnutím koncovky řemínku, kvůli čemuž se ten začal záhy párat.

Co se pak týče silikonových řemínků, u těch jsem si popravdě myslel, že není co zkazit a že kvalita čínských kousků za vyšší desítky korun či nižší stovky musí být srovnatelná s originálními řemínky. To jsem se ale také pletl. Ačkoliv zpravidla zprvu působí levné silikonové řemínky zcela stejně jako ty od Applu, leckdy jsou pak dokonce ještě jemnější a tedy příjemnější na dotek, po nějakém čase začne valná většina z nich jednak měnit barvu a jednak i strukturu svého povrchu, kdy se například ze sametového matu stane lesk. Tato změna se přitom může odehrát klidně i jen za pár měsíců, což je docela škoda.

Mě právě tato nekonzistentnost dost štvala a tak jsem začal u Apple Watch používat jen originální řemínky, v posledních letech pak konkrétně v edici Nike+ jednak kvůli jejich líbivému designu a jednak kvůli lepšímu odvětrávání zápěstí. Přeci jen, když s hodinkami člověk vyrazí někam na procházku a trochu se zapotí, je fajn, když může zápěstí pod řemínkem co nejvíc dýchat a tím pádem je eliminován případný eksém. Mimochodem, i ten jsem párkrát z neoriginálních řemínků měl, ale zde musím jedním dechem dodat, že zrovna za tohle bych výrobce úplně nekáral, protože přeci jen kůže každého je jinak citlivá a to, co nemuseli udělat dobře mě, můžete vy ustát v pohodě.

Vraťme se ale k věci. Vzhledem k tomu, že nyní již používám výhradně jen originální řemínky, mám díky tomu s těmi neoriginálními docela dobré srovnání, ze kterého vychází originály z hlediska jejich výdrže prostě výrazně líp. Například s Apple Watch Series 9, které jsem nedávno vyměnil za Series 10, jsem používal rok v kuse bílou verzi Nike+ řemínku a když se na ní nyní podívám, vypadá skoro stejně jako když jsem ji před rokem vybalil z krabičky. Ano, je na pár místech trošičku zabarvená do modra, ale nejedná se rozhodně o žádnou hrůzu – ba právě naopak. Kdybych vám o tom nyní neřekl, na zápěstí si tohoto neduhu možná ani nevšimnete. Co je však ještě důležitější, jakákoliv změna povrchu či cokoliv podobného zde neproběhla a pásek je tak i nadále dokonale matný a ve stejném odstínu, ve kterém dorazil.

A abyste neřekli, že roční srovnání výdrže originálního řemínku s neoriginálním je vzhledem k rozdílnosti cen bezpředmětné, mám tu ještě jedno. Mé první Apple Watch byly Series 3, které jsem si pořídil na Vánoce 2017 coby tehdy zbrusu nový model. Po pár letech jsem je vyměnil za novější, ale jelikož Series 3 stále běžely bez problému, dal jsem je bráchovi, který je využívá dodnes. Hodinky jsou tedy od Vánoc 2017 v provozu prakticky každý den až do dneška s tím, že valnou většinu času jsou využívány s jedním řemínkem. A světe div se, i ten vypadá stále na svůj věk dobře. Ano, zub času se na něm už podepisuje a nějaké té lesklé místo na něm najdete, po dobrých 7 letech je to ale za mě naprosto pochopitelné.

Pokud tedy nejste častými vyměňovači řemínků k Apple Watch a zároveň víte, že nebudete co nevidět přecházet například na Apple Watch Ultra, u kterých by vám řemínky z klasických Series neseděly tak hezky, jak by měly, skutečně zvažte, zda nemá smysl se trochu „plácnout přes kapsu“ a nepořídit si originál. Výdrží totiž ten neoriginální opravdu „natře“ a když kápnete na nějakou tu slevovou akci, i originál lze ve výsledku sehnat za fajn cenu. Například Mobil Pohotovost nyní originální řemínky k Apple Watch vyprodává a myslím si, že si z nabídky svého favorita vybere snad každý.

