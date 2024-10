Recenze Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED: Funkcemi nabitý chytrý LED pásek za dostupnou cenu

Když se po náročném dni vracíme do svých domovů, často se těšíme na chvíle odpočinku třeba ve společnosti nějakého zábavného seriálu, podcastu nebo oblíbeného interpreta. V takových situacích může hrát poměrně významnou roli také osvětlení, které dokáže přispět k navození příjemné atmosféry a umocnit tak dojem ze sledování i poslechu, ale také hraní her nebo jiných činností.

Zvažujete-li podobné zkrášlení interiéru, jedním ze způsobů, jak toho docílit, je chytrý LED pásek Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter, 2 m. Díky jednoduché instalaci pomocí dobře držící samolepící vrstvy jej snadno umístíte prakticky do kterékoli místnosti, ať už se rozhodnete s ním olemovat poličky, skříňky, stůl, ovšem klidně také třeba přisvítit schodiště nebo kuchyňskou linku. Efektně působí rovněž jako součást podhledů nebo obložení.

Bez ohledu na to, kterému prostoru dáte přednost, bude vám k dispozici ovládací box, s nímž obstaráte základní operace, přičemž ke všem parametrům získáte přístup skrze přehlednou aplikaci Govee Home, kde nechybí množství přednastavených presetů a mnoho šikovných funkcí, včetně rozsvícení jednotlivých segmentů vybranými odstíny nebo řízení hudbou. S podporou standardu Matter lze Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter, 2 m integrovat také do chytré Domácnosti Apple a ovládat hlasem. Se svými požadavky se však můžete obracet kromě Siri také na Alexu i Asistenta Google. Po zprovoznění nejspíš budete příjemně překvapeni jak intenzitou, tak širokým spektrem barev, jež vnáší do hry technologie RGBICW+. Alespoň v mém případě tomu tak bylo. Pojďme společně nahlédnout do balení a prozkoumat schopnosti tohoto chytrého LED pásku.

Obsah balení

Krabice, svým kruhovým tvarem tak trochu připomínající luxusní balení sladkostí, je rozdělena na 2 části. V hořejší z nich po odklopení víka nejprve narazíte na několik tištěných materiálů, které ilustrují potencionální stanoviště pro Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter, navádějí ke stažení aplikace Govee Home a představují možnosti synchronizace přes DreamView. Jakmile je odložíte stranou, objeví se před vámi samotný pásek zajištěný dvěma vazači na suchý zip. Ty mohou později dobře posloužit k organizaci kabeláže.

Fotogalerie Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - box front Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - box back Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - box side angle 1 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - box side angle 2 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - box open 1 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - box open 2 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - box open 3 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - box open 4 strip Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - LE strip Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - Velcro Vstoupit do galerie

O vrstvu níže proniknete nadzdvihnutím papírového dílu s kulatým výřezem. Zde se nachází veškeré příslušenství, konkrétně třítlačítkový ovládací box, napájecí adaptér, sada 5 klipů napomáhajících případnému tvarování a stejný počet vrutů. Pro potřeby očištění povrchu výbavu doplňují 2 ubrousky napuštěné isopropylalkoholem.

Fotogalerie #2 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - box open 5 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - box open 6 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - clips hand Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - control box connectors Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - control box hands 1 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - DC hand Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - pads Vstoupit do galerie

Teď, když už máte vše vyloženo na stole či jiné pracovní ploše, můžete se pustit do odvinutí a naplánování ideální pozice s ohledem na dostupnost elektrické zásuvky. Než však přistoupíte k nalepení, je před instalací vhodné nejprve ověřit, že osvětlení pracuje, jak má. Pak už vás čeká jen učinit finální verdikt, kterou část domova vyzdobit.

Fotogalerie #3 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - strip - box connetion detail hands Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - strip - box connetion detail hand 2 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - DC - box cennection hands 1 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - test blue Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - test green Vstoupit do galerie

Fyzické vlastnosti

Jak vyplývá z názvu, pásek, stejně jako ostatní součásti v bílém provedení, má délku 2 m. Na výšku zabere jen 1,5 mm a široký je 10,5 mm. To vše při 87 g. Nízká hmotnost se zde také podílí na tom, jak dobře drží na místě. Díky samolepící ploše zabírající zhruba 2 třetiny povrchu na zadní straně ovládacího boxu o rozměrech 9 x 4 x 1,5 cm (výška, šířka, hloubka) jeho 57 g k zatížení prakticky nijak znatelně nepřispěje, což platí i pro 164 g, jež váží napájecí adaptér. Pokud jde o vzdálenosti, je vám od zásuvky k dispozici 1,5 m kabelu, přičemž k tomu můžete připočítat 17 cm od konektoru k ovladači a dalších 50 cm směřujících od něj k okraji pásku.

Fotogalerie #4 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - LE strip Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - end 1 detail Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - end 2 detail Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - control box detail Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - DC hand 2 angle Vstoupit do galerie

Instalace

Instalace mnoho času nezabere. Povrch musí být zbaven nečistot a mastnoty. Poté stačí odstranit ochrannou vrstvu (osvědčilo se mi dělat to postupně po menších úsecích) a od patřičného konce rozumným přitlačením pásek připevnit na vybrané místo. Narazíte-li třeba u nábytku na nutnost tvarování, s pomocí přiložených klipů je to možné tak, že v místě vytvoříte malou smyčku. Ostrému ohýbání je však lepší se vyhýbat, aby nedošlo k poškození. Na závěr zbývá zasunout adaptér do zásuvky, propojit jej s ovládacím boxem a ten zase s konektorem na pásku. O správné pozici zde informuje poměrně výrazné logo. Jednoduché, že?

Fotogalerie #5 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - instaltion 0 cleaning surface Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - remove tape instalation 1 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - instalation 3 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - instalation 4 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - instalation 5 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - instaltion 6 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - instaltion finish Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - control box hand 1 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - control box 2 Vstoupit do galerie

Ovládání a aplikace Govee Home

Jak již zaznělo, primární funkce, jako je vypnutí a zapnutí či změna barvy i úrovně jasu, snadno obstaráte pomocí ovládacího boxu. Vše nad rámec toho je vám pak po ruce v dobře čitelném rozhraní aplikace Govee Home, jež zdarma stáhnete v App Store i na Google Play.

Prvním krokem je spárování. To probíhá přes výrazný symbol + v pravém horním rohu. Po klepnutí na něj dojde k prohledání dostupných zařízení, případně lze k přidání využít vyhledávací pole Search, do kterého zadáte H61E0. Proces, jímž aplikace šikovně navádí, inicializujete krátkým stisknutím vypínače a dokončíte potvrzením pojmenování společně se zadáním přístupových údajů k Wi-Fi síti.

Fotogalerie #6 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 1 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 2 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 3 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 4 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 5 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 6 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 7 Vstoupit do galerie

Nyní již se před vámi objeví rozhraní Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter, 2 m s grafickým znázorněním i vypínačem nejvýše, na který navazuje praktický časovač, slider jasu a sada čtvercových ikon zprostředkovávajících přístup k volbě barev (Color), předinstalovaným scénám (Scene), režimu řízení hudbou (Music) nebo knihovně osobních i sdílených presetů (DIY). Nechybí zde možnost rozsvícení 20 segmentů ve vámi zvolených odstínech (Finger sketch), chatu s umělou inteligencí (AI), která přizpůsobí osvětlení vašim požadavkům, ani přístup k dalším parametrům (More), kde najdete mimo jiného též rozsáhlou galerii barev i efektů, jimiž se můžete nechat inspirovat.

Výběr kterékoli z jmenovaných položek rozevře níže detailní nastavení, pročež kupříkladu při práci s barvami máte kromě rozsvícení celého pásku – Whole Light Management, po ruce též Segment Management, kde jste schopni tónovat dle svých představ 15 úseků, včetně zapnutí plynulých přechodů (Gradient).

Fotogalerie #7 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH Segment Management app screen iPhone Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 8 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 9 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 10 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 11 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 12 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 13 Vstoupit do galerie

Rovněž nabídka scén je nebývale bohatá. Ty pro přehlednost vývojáři uspořádali do kategorií typu Natural odrážející barvy přírody, Festival s tématy pro období nejrůznějších svátků, ale také Dance, jež oceníte, až budete pořádat večírek, nebo Movie, Music a Game pro běžné situace, jako je sledování filmů, poslech hudby nebo hraní her.

Fotogalerie #8 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 14 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 15 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 16 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 17 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 18 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 19 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 20 Vstoupit do galerie

V módu vizualizace hudby se lze rozhodnout mezi tím, kdy bude okolní zvuk zachycen snímačem integrovaným do ovladače nebo mikrofonem vašeho smartphonu, přičemž je zde na výběr 11 režimů i užitečný posuvník citlivosti, s nímž snadno dosáhnete optimální odezvy. Chatbot si s vámi pro změnu popovídá a navrhne scénu třeba podle vaší aktuální nálady, kterou mu sdělíte, nebo na základě snímku, jež pořídíte, případně vyberete z knihovny fotografií. A to jsou jen některé z funkcí Govee Home. Aplikace tedy rozhodně má co nabídnout.

Fotogalerie #9 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 21 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 22 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 23 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 24 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 25 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 26 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 27 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 28 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 29 Vstoupit do galerie

Pro Apple uživatele může být kromě integrace přes Matter zajímavou cestou k rychlému vyvolání vybrané předvolby také vytvoření zkratky pro Siri, která pak provede patřičné změny, tedy například spustí některý z presetů, změní barvu či intenzitu jasu. Docílíte toho přepnutím na domovskou obrazovku, kde v sekci Default Tap-to-Run klepnete na tlačítko +, pojmenujete svůj příkaz a dále se necháte navigovat k dokončení instrukcemi na displeji. Konkrétně vyberete světlo (nebo i jejich kombinaci, pakliže jich od Govee vlastníte více), rozhodnete, co má být provedeno, a svou volbu potvrdíte přes žluté tlačítko vpravo nahoře. Po návratu zpět (Home) již uvidíte svou zkratku pod názvem, který jste jí přiřadili. V posledním kroku se zbývá u Tap-to-Run dotknout šipky směřující vpravo a v seznamu klepnout na Add to Siri.

Fotogalerie #10 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 40 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 41 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 42 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 43 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 44 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 45 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 46 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 48 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 49 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 50 Vstoupit do galerie

Posunete-li se na domovské obrazovce níže, narazíte také na oddíl DreamView, jež umožňuje synchronizaci s dalšími produkty Govee. Při vytváření scény stačí zaškrtnout dvě nebo více světel a následně svou volbu uložit. Po ruce vám bude opět pestrý výběr přehledně uspořádaných presetů nebo můžete sdružení využít v režimu řízení hudbou. Já jsem při testování s páskem sáhl po kombinaci s dvojicí panelů Govee Smart LED RGBIC panel 38cm pro TV 43-75″ a musím říci, že pracují-li obě osvětlení souběžně, výsledný efekt je skutečně znát.

Fotogalerie #11 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - Dreamview 1 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - Dreamview 3 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - Dreamview 4 angle Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - Dreamview 5 angle Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - Dreamview 2 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 51 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 53 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 54 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 56 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 58 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 60 Vstoupit do galerie

Základní technické údaje

Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter, 2 m napájí 24V/1,5A adaptér s příkonem 36W, přičemž se může pochlubit světelným tokem 700 lm a životností 50 000 hodin. Pásek tvoří celkem 120 diod a bezdrátová komunikace probíhá jak přes Bluetooth, tak v 2,4GHz pásmu Wi-Fi. Díky technologii RGBICW si můžete užívat skvělých efektů i nadprůměrné svítivosti při zobrazení až 16 miliónů barev s plynule nastavitelnou intenzitou od 1 % ke 100 %.

Osobní zkušenosti a hodnocení

Podle mého názoru patří mezi největší přednosti Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter, 2 m ve své cenové kategorii nadprůměrná svítivost i velmi zdařilá reprodukce barev. Pozitivně jsem vnímal rovněž bezproblémovou i rychlou instalaci, kterou člověk zvládne v řádu minut. Minimum omezení, pokud jde o umístění, včetně podsvícení kuchyňské linky, poskytuje bohaté možnosti, jak vyzdobit téměř jakýkoli koutek interiéru s dostupností elektrické zásuvky. Já jsem se ke své spokojenosti rozhodl přisvítit sekundární pracovní stanoviště s iMacem a výsledek působil velmi efektně.

Fotogalerie #12 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - iMac table multicolor Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - iMac table red Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - iMac table blue Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - iMac table purple Vstoupit do galerie

S přidáním do Domácnosti na iPhonu, jež umožňuje podpora Matter, jsem napoprvé neuspěl, ale takovou zkušenost jsem zaznamenal i s mnoha jinými produkty různých značek. Napodruhé již vše proběhlo bez potíží. Je na místě říci, že tuto operaci je podle výrobce nutné provést v prvních 15 minutách od zprovoznění. Ovšem pokud to nestihnete, řešení je jednoduché, stačí Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter zapnout, poté na ovládacím boxu podržet vypínač a čtyřikrát krátce zmáčknout prostřední tlačítko pro výběr odstínu, čímž dojde k resetování.

Fotogalerie #13 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 30 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 31 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 32 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 33 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 34 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 35 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 36 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 37 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 38 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH screen 39 Vstoupit do galerie

Vítanou skutečností by mohla být pro mnohé taktéž možnost rozšíření délky přikoupením extenderu, což majiteli dovolí se lépe přizpůsobit danému prostoru, pakliže je to zapotřebí. Poohlížíte-li se po dostatečně silném, ale zároveň dostupném řešení, které dodá ten správný akcent vybrané části domova, pak je Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter, 2 m rozhodně zajímavým kandidátem. Pásek nabízí moderní konektivitu i množství propracovaných funkcí, hlasové ovládání a synchronizaci s dalšími světly nevyjímaje.

Cena

Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter, 2 m aktuálně pořídíte za přátelských 1 588 Kč.

