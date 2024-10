5 věcí, které jablíčkáři nejvíce milují na ekosystému Applu

iPhone navždy změnil způsob, jakým fotíme. Díky kompaktním rozměrům a kvalitnímu fotoaparátu máme možnost zachytit každý okamžik. Díky knihovně fotografií na iCloudu navíc máte k fotkám, pořízených na jednom zařízení, okamžitý přístup i z kteréhokoliv jiného zařízení, případně z rozhraní webového prohlížeče – stačí jen aktivovat příslušnou funkci. Tato služba automaticky nahrává vaše snímky do cloudu, takže je máte přístupné na všech svých Apple zařízeních, můžete vytvářet sdílená alba a nemusíte se obávat, že byste v případě ztráty nebo zničení původního zařízení o své drahocenné vzpomínky přišli.

AirPody jsou skvělým doplňkem k vašemu iPhonu, ale jejich možnosti sahají daleko za hranice tohoto telefonu. Díky funkci Handoff můžete svá oblíbené sluchátka používat se všemi svými Apple zařízeními, včetně Macu. Stačí, když máte AirPody připojeny k iPhone a otevřete svůj MacBook. Na obrazovce se objeví upozornění, zda chcete připojit sluchátka. To vše bez nutnosti manuálního přepínání mezi zařízeními. Funkci Handoff můžete vděčit také za možnost zahájit práci na jednom z vašich Apple zařízení a poté v ní plynule pokračovat na jiném zařízení. S funkcí Handoff spolupracují nejen nativní aplikace od Applu, ale také řada aplikací třetích stran. Podmínkou je splnění systémových požadavků na funkci Kontinuita a to, abyste na všech zařízeních byli přihlášeni pod stejným Apple ID.

iCloud Drive: Všechny soubory na jednom místě

Jednou z největších výhod Apple ekosystému je propojení všech zařízení. iCloud Drive umožňuje synchronizovat vaše soubory, dokumenty a složky mezi všemi vašimi Apple zařízeními. To znamená, že každý dokument, který přidáte na plochu vašeho Macu, se automaticky nahraje do cloudu a bude dostupný na vašem iPhone nebo iPadu. Je to pohodlné a praktické řešení pro správu vašich souborů. iCloud Drive může posloužit také jako cloudová centrála pro ukládání a souběžné sdílení souborů.