BMW přidalo do svých vozů upozornění na měření rychlosti i kamery snímající průjezd na červenou

BMW přidalo do svého obchodu Connected Drive novou funkci informace o radarech a dopravních kamerách, kterou si můžete aktivovat za 520Kč ročně. Vůz vás tak předem informuje o radarech měřících rychlost, a to jak o statických radarech, úsekových měřeních rychlosti a stejně tak i o kamerách, které sledují průjezd semaforu na červenou. Informaci se dozvíte jednak pomocí akustické výstrahy, tak i pomocí hlášení na displeji, a to jak v rámci virtuálního kokpitu, tak i HeadUp displeje. Funkce je samozřejmě dostupná jen v zemích, kde to je legislativně dovoleno, a tak například v Německu vás na radary neupozorní.

Rozdíl oproti aplikacím pro CarPlay jako je Google Maps nebo Waze je pak jasný. BMW totiž integruje upozornění přímo do palubního počítače iDrive a to se vám zobrazuje jak na virtuálním kokpitu, tak také na HeadUp displeji. Novinka je dostupná jak pro iDrive ve verzi 7 a 8, tak samozřejmě i pro nejnovější verzi iDrive 9. Jakmile si tuto funkci zakoupíte v Connected Drive obchodě, stačí jít do aplikací ve svém BMW a tam aktualizovat služby a palikace a okamžitě se objeví nová služba Traffic Camera Information, kterou můžete dle libosti aktivovat a nastavit, zda chcete i zvukové nebo jen vizuální upozornění na měření.