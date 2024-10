Recenze Cubenest S6D0: Geniální adaptér, který rozhodně chcete mít v kanceláři

Adaptéry jsou dnes pro každého uživatele naprostou nezbytností a prakticky bez nich nelze fungovat. Každé zařízení potřebuje svůj vlastní adaptér a tak se zkrátka stane, že zabírají spoustu zásuvek a časem je z toho spíše nepřehledný nepořádek a hromada kabelů zamotávajících se jeden do druhého.

Pro někoho, kdo by se rád tomuto případu chtěl vyhnout, přichází skvělá vychytávka od značky Cubenest. Do redakce nám na testování dorazil PD GaN adaptér Cubenest S6D0 s výkonem až 240W a celkem se šesti USB. Výkonnější brácha adaptéru Cubenest S5D0, který jsme měli možnost testovat minulý rok.

Funkce, vzhled a balení

Nabíječka Cubenest S6D0 jistě uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších uživatelů, jelikož je navržena tak, že poskytuje optimální řešení nabíjení až šesti zařízení současně. Od notebooku přes fotoaparát, kameru, tablet, myš nebo telefon až po hodinky či sluchátka.

Do hry se tedy nově dostává 6 USB portů: 4x USB-C a 2x USB-A. Díky použití nejmodernější GaN technologie namísto tradičních křemíkových polovodičů zajišťuje, že se vaše zařízení vždycky nabíjí rychle a také se vám jen tak nepřehřeje a nabíjení je tím pádem daleko bezpečnější než u předchůdců z již zmíněného materiálu.

Díky nejnovějšímu protokolu PD3.1 vám tahle 240W mašina umožní nabíjet z jednoho USB-C výkonem až 140 W. To znamená, že váš novější MacBook nabije z 0% na 50% energie za úžasnou půl hodinku. Což je v dnešní době skvělá vlastnost, která mi vzhledem ke každodenní celodenní práci na MacBooku usnadnila život.

Abyste o výkonu jako takovém měli neustále přehled, přichází také praktický LCD displej, který zobrazuje aktuální hodnotu výkonu vašeho GaN adaptéru.

Balení obsahuje také AC kabel o délce 1,5 m a stojánek pro pohodlné umístění nabíječky na pracovním stole u vás doma nebo v kanceláři a 240 W USB-C na USB-C kabel o délce 1 m. Což je pozitivní zprávou, jelikož nikde nemusíte ztrácet čas sháněním kabelů, než byste konečně natrefili na takový, který by byl s GaN adaptérem kompatibilní.

Co se týká pláště tohoto produktu, zepředu je produkt lesklý a zpočátku při rozbalení chráněný slupovací fólií, na bocích je GaN adaptér matný (stejně jako stojánek) a v horních rozích v podobě textu najdeme informace týkající se výkonu zařízení a nejnovějšího protokolu.

Testování

Pojďme se tedy pustit do akce. Mohu už předem říct, že je toho hodně, co stojí za zmínku. Adaptér mě hned po vybalení velmi příjemně překvapil, a to díky jeho promyšlenému balení a všem příslušenstvím. Použití adaptéru je otázkou několika sekund – stačí ho vyjmout, připojit napájecí kabel a rázem máme k dispozici výkonnou nabíječku, která zvládne napájet až šest zařízení najednou.

Jednou z věcí, které na tomto adaptéru opravdu oceňuji, je jeho stojánek. I když se může zdát jako drobnost, pro mě má velký význam a činí z Cubenest S6D0 nezbytnou součást naší kanceláře. Díky němu máme adaptér vždy po ruce a na LCD displeji můžeme sledovat aktuální spotřebu energie. V tomto ohledu je to neocenitelný pomocník, kterého si nemohu vynachválit. S ohledem na možnosti tohoto adaptéru by bylo sobecké, kdybych se o něj nedělil s kolegy v kanceláři. To usnadňuje šest výstupních konektorů a jeho maximální výkon 240W.

V kanceláři se proto často připojují i kolegové, kteří adaptér využívají k napájení svých MacBooků. Bez problémů dokážeme současně nabíjet dva MacBooky Air M3 (2024) a 16″ MacBook Pro (2023), a to bez jakýchkoliv omezení. Jelikož svůj laptop používám v režimu clamshell, mám ho připojený téměř neustále. A pokud zrovna nepotřebujeme nabíjet zmíněné MacBooky, můžeme si díky rychlonabíjení rychle dobít iPhony nebo jiná zařízení.

Pro zajímavost jsme také samozřejmě museli vyzkoušet nejvýkonnější USB port s podporou PD 3.1. Musím říct, že mi můj 16″ MacBook Pro (2023) opravdu nabil na 50% za půl hoďky a nějakou minutku k tomu.

Na závěr bych rád také vyzdvihl jeho kompaktní rozměry. Když vezmu v úvahu celkový výkon 240 W a schopnost napájet až šest zařízení současně, jedná se o opravdu prvotřídní produkt.

Rozdělení výkonu

Nesmíme zapomenout zmínit, jak se výkon rozděluje mezi jednotlivé porty. První USB-C porty umí až 140 W a podporuje protokol PD 3.1 a zbylé dva USB-C porty mohou každý poskytnout maximální výkon 100 W, zatímco USB-A porty dosahují až 60 W. Nicméně, není možné, aby všechny porty pracovaly současně na maximální výkon, protože celkový výkon adaptéru je omezen na 240 W. Jak tedy dochází k přerozdělení výkonu?

Cubenest S6D0 využívá k tomuto účelu chytrý systém řízení výkonu. V praxi to znamená, že rozdělení výkonu závisí na počtu aktuálně využívaných portů. Obecně platí pravidlo, že porty mají prioritu odshora dolů. První USB-C port, označený jako C1, má tedy při distribuci výkonu přednost před ostatními porty. Jak to konkrétně funguje, si můžete prohlédnout v galerii níže.

Parametry zařízení

Rozměr adaptéru je 101 x 100 x 31 milimetrů a rozměr stojánku, který je součástí balení je 60 x 60 x 32,5 milimetrů. Celý produkt má hmotnost 568 g. Navíc má tepelnou, přepěťovou, proudovou a zkratovou ochranu, což určitě také není od věci a stojí to za zmínku.

Resumé

Pojmy rychle a spolehlivě tomuto zařízení rozhodně nejsou cizí, pokud chcete mít přehled nejen v kabelech, ale i o výkonu při nabíjení vašich zařízení, je tento produkt ideálním adeptem na váš pracovní stůl. Bude se vám určitě hodit i v případech, kdy na cestách máte na ubytování nouzi o zásuvky. Cena zařízení je krásných 2799 Kč, což je vzhledem k možnostem nabíjení a množství USB adaptérů naprosto adekvátní a fér.

Cubenest S6D0 můžete zakoupit zde