Tyto Macy s čipy M4 dorazí ještě do konce tohoto roku! Půjdete do nich?

Letošní rok bude na nové Apple produkty podle všeho ještě docela bohatý. Poté, co Apple před pár týdny světu představil nové iPhony, Apple Watch či AirPods, se totiž chystá na premiéru dalších produktů. Řeč je konkrétně o nových Macích, které budou osazeny čipy M4, jenž Apple odhalil vůbec poprvé spolu s novými iPady Pro. A jak se navíc zdá, Maců s těmito čipy do konce roku dorazí poměrně dost.

Plány na představení nových Maců, o kterých jsme v předešlých týdnech slyšeli již nesčetněkrát, před pár hodinami znovu potvrdil i spolehlivý reportér Bloombergu Mark Gurman. Ten nicméně trochu překvapil tím, že namísto svého dřívějšího tvrzení o tom, že nové Macy dorazí v říjnu, zvolil podstatně abstraktnější termín „ještě tento rok“. Co se pak týče modelů, se kterými se počítá, na další virtuální Keynote se máme dočkat konkrétně MacBooků Pro M4/M4 Pro/M4 Max a dále pak redesignovaných Maců mini s M4/M4 Pro a iMaců zřejmě jen s M4. Další vlna Maců pak bude následovat na začátku příštího roku s tím, že kromě MacBooků Air by se mělo snad jednat i o aktualizace Maců Pro a Maců Studio.

Ačkoliv toho zatím o výkonu vyšších řad čipů M4 mnoho nevíme, základní M4 je až o 25 % výkonnější při vícejádrových úkonech na CPU ve srovnání s M3, což je poměrně slušný nárůst. Podstatně zajímavější je však to, že bychom se u základních Maců s M4 měli dočkat navýšení RAM paměti z dosavadních 8GB na 16GB, díky čemuž by tak byly využitelnější pro náročné úkony či by si poradily lépe s větším množstvím spuštěných aplikací. Jedná se však zatím jen o spekulace, které bude muset potvrdit či vyvrátit až samotný Apple.