Recenze Govee RGBIC stropní LED String Downlights: Originální, chytré a přizpůsobitelné LED světlo jako ozdoba domova

V dnešní době je na trhu poměrně slušný výběr nejrůznějších typů LED osvětlení pro naše domácnosti. Ta od Govee se však vyznačují originalitou, jednoduchou instalací, která vám nezabere hodiny a hodiny práce, i množstvím funkcí dostupných díky aplikaci Govee Home. Patří k nim také třímetrové Govee RGBIC stropní LED String Downlights, jež z 15 bodů od shora spustí efektní proud světla a dokáže tak účině projasnit místnost ve zvolené teplotě bílé, ale rovněž zkrášlit prostor pestrou paletou barevných tónů. V režimu music s ním dokonale okořeníte večírek, pobavíte se s předvolbami třeba s přelévajícími se odstíny polární záře nebo přechody, s nimiž si budete připadat jako za deště, zatímco pokročilé nakládání s barvami Finger Sketch vám dovolí rozsvítit jednotlivé úseky odstíny přesně dle vašeho výběru. Pohodlí při ovládání umocňuje podpora hlasových asistentů Googlu i Amazonu a prostřednictvím zkratek také Siri. Pojďme nahlédnout do balení a prověřit schopnosti tohoto zajímavého řešení.

Co k vám doputuje

K obsahu balení proniknete odstraněním přelepky se šipkou a nápisem „OPEN“ vespod. Po nadzvednutí víka narazíte nejprve na dokumentaci, včetně Uživatelské příručky v češtině.

Poté zasunutím prstu do kruhového otvoru snadno vysunete větší bílou krabičku, uvnitř které se nachází světelný řetěz s 15 LED svázaný dvěma vazači na suchý zip, pětice samolepících kabelových háčků usnadňujících vedení, ukončovací krytka, pakliže byste se rozhodli krátit, a tři náhradní upevňovací samolepky. V menší boxu napravo pak najdete ovládací box a napájecí adaptér.

Fyzické vlastnosti

Govee RGBIC stropní LED String Downlights, 3 m má bílé provedení a LEDky jsou zde zasazeny do těla z odolného plastu. Tvarově jde u každého z 15 světelných zdrojů v podstatě o čtverec se zaoblenými hranami, na který navazuje profil ve tvaru písmene L, jímž pak přiléhá ke stěně. Jednotlivé prvky při instalaci zaberou s ohledem na jejich rozměry 4 cm na šířku, 2,6 cm do výšky a hloubkově 5,5 cm. Jsou vzájemně spojeny plochým kabelem o délce 16 cm, vyjma první části u spojovacího konektoru, kde je k dispozici 11 cm. S hmotností osvětlení 543 g – bez ovládání, jež samo váží jen 90 g, i 162g adaptéru, si samolepící plocha hravě poradí.

Jak napovídá název, samotný řetěz je dlouhý 3 m. K tomu vedení přidá téměř 2 m až k boxu s tlačítkem vypínače, pro který je třeba rezervovat 9,2 x 4,6 x 1,5 cm (výška, šířka, hloubka), přičemž odtud vodič pokračuje ke konektoru napájení v délce 15 cm. Posledním segmentem v cestě je pak již jmenovaný adaptér jako zbytek příslušenství rovněž v bílé barvě poskytující k zásuvce dalšího 1,5 m. Dostupnost zdroje energie by tedy vzhledem k dostatečné délce neměla být problémem.

Montáž

Namontovat Govee RGBIC stropní LED String Downlights nepředstavuje nic složitého a bez potíží to zvládnete do 15 minut. Potřebovat budete jen nějaké schůdky, s nimiž dosáhnete ke stropu. Nejprve stojí za to si komponenty rozložit třeba na stole a pro jistotu otestovat, že je vše v pořádku.

Další krok spočívá v rozhodnutí, kam budete chtít osvětlení umístit s přihlédnutím k dostupnosti elektrické zásuvky a vzít v potaz, že spojovací konektor s ovládacím boxem se nachází vpravo. Chcete-li se vyhnout zahýbání, můžete se uchýlit ke krácení, je to však spíše o vaší estetické představě, než komplikovanosti upevnění. Světlo tedy nainstalujete snadno i přes roh. Pak nastává čas pro přípravu plochy tím, že ji důkladně očistíte od prachu a podobně. Stačí k tomu suchý hadřík. Teď už jen musíte stanovit počáteční bod, sejmout ochrannou fólii a pustit se do přilepení. S pocitem dobře odvedené práce nyní zbývá usadit se a zaměřit pozornost k telefonu.

Ovládání a aplikace Govee Home

Vzhledem k tomu, že ovládací box pracuje (pomineme-li potvrzení párování a možnost resetování při stisknutí po dobu 10 vteřin) v podstatě jen jako vypínač, je ke kontrole nad osvětlením určena aplikace Govee Home. Tu stáhnete zdarma v App Store nebo na Google Play, přičemž k přidání dojde automaticky, případně přes symbol „+“ v pravém horním rohu, kdy do vyhledávacího pole zadáte „H608B“. V rámci tohoto procesu budete z důvodů kalibrace dotázáni, zda jste se přiklonili ke krácení, a požádáni o zadání přístupových údajů k Wi-Fi síti. Po úspěšném spojení již se před vámi objeví přehledné rozhraní String Downlights. To kromě grafického znázornění s možností zapnutí či vypnutí nejprve nabízí několik užitečných položek, jako jsou například Music DreamView pro synchronizaci zvukových vizualizací s dalšími produkty Govee, dále Effect Lab, kde je vám po ruce výběr pestré škály odstínů pro přehlednost rozdělených do kategorií, nebo praktický slider jasu a časovač.

Níže pak na sebe upozorní sada 4 větších obdélníkových ikon. Jejich prostřednictvím se přepnete do režimu řízení hudbou – Music s 8 variantami odezvy i posuvníkem citlivosti, pod Color si vyberete, jakou barvou se který úsek rozsvítí, hvězdičkou reprezentované scény – Scene vám poskytnou bohatou sbírku inspirativních presetů, zatímco v oddílu DIY najdete své vlastní uložené výtvory, které vám tak budou později po ruce na jedno klepnutí.

Patřičné zkratky pro Siri je možné vytvořit z domovské obrazovky (Home) kliknutím na „+“ v sekci Default. Zde po pojmenování příkazu opět skrze tentýž symbol vyberete Strings Donwlights a určíte typ akce, jež má být proveden, tedy například vypnutí, zapnutí, úroveň jasu nebo spuštění konkrétního předdefinovaného nastavení. V této sekci můžete jednotlivá světla Govee, pakliže jich budete mít v domácnosti více, také seskupit i sjednotit jejich chování.

Základní technické údaje

Govee RGBIC stropní LED String Downlights, 3 m dodává energii 36V/1A adaptér s příkonem 36 W. 15 světelných zdrojů s průměrnou životností 20 000 hodin zde dokáže nabídnout světelný tok 525 lm a zobrazit až 16 miliónů barev. Bezdrátová komunikace probíhá přes Bluetooth i v 2,4GHz pásmu Wi-Fi. S ohledem na určení do interiéru se provozní teplota pohybuje v rozmezí od -10 do 40°C, což je naprosto dostačující. Se svými požadavky se díky podpoře hlasového ovládání lze obracet na Asistenta Google, Alexu a pomocí zmíněných zkratek rovněž na Siri. V rámci aplikace pro iOS nebo Android budete moci pracovat s 64 předinstalovanými předvolbami, které můžete rozšířit o ty, které sami stvoříte.

Osobní dojmy a hodnocení

První, co jsem na Govee RGBIC stropní LED String Downlights, 3 m ocenil, byla jednoduchost instalace. Pokud si člověk trochu promyslí, kam povede napájení, je to skutečně otázkou minut, přičemž výsledek působí velmi efektně. Já strávil na schůdcích, včetně přípravy podkladu, méně než čtvrt hodiny. Abych vyzkoušel tvarování, rozhodl jsem se pro zahnutí do rohu, jež se ukázalo jako bezproblémové. Pakliže je povrch čistý, samolepící plocha drží, a to i v průběhu montáže, kdy je zatížení při manipulaci s řetězem nejvyšší. Škoda, že produkt nedovoluje větší variabilitu, pokud jde o směrování k zásuvce. Přitom by stačilo opatřit spojovacím konektorem oba konce. Design budou nejspíš vnímat různí uživatelé odlišně. Osobně mne neohromil, ale ani nevyvolal nějakou negativní odezvu. Jednotlivé LED prvky by však mohly být o něco menší. Myslím, že mezi největší přednosti zde patří ve své cenové kategorii velmi dobrá svítivost a opravdu široké možnosti přizpůsobení za přispění Govee Home.

Jako Apple uživatel jsem prověřil rovněž vytváření zkratek pro Siri. Postup by se dal jistě zjednodušit, ale jakmile si zvyknete na používání Tap-to-Run, zjistíte, že vlastně nejde o nic komplikovaného. Líbí se mi schopnost do značné míry suplovat běžné osvětlení místnosti, kterou však String Downlights zároveň umí ozdobit oku dokonale ladícími barvami. Pokud kupříkladu uprostřed stěny visí obrázek vaší rodiny nebo nějaké umělecké dílo, můžete jeho význam vyzdvihnout tím, že okolo něj bude zářit bílé světlo, zatímco ostatní části vytónujete, aby korespondovaly s okolím, či odpovídaly vaší aktuální náladě, činnosti a podobně. Hledáte-li řešení, jak působivě zkrášlit některou z místností v domácnosti, Govee RGBIC stropní LED String Downlights, 3 m si rozhodně zaslouží zařazení mezi potencionální kandidáty.

Cena

Cena Govee RGBIC stropní LED String Downlights, 3 m je velmi rozumná. Aktuálně světlo pořídíte za 2 190 Kč.

