Tyto super widgety pro zamčenou obrazovku iPhonu byste měli určitě vyzkoušet

Chcete mít důležité statistiky svých sociálních sítí vždy po ruce? S aplikací Social Stats Widgets & Counter to bude hračka. Jednoduše si na plochu nebo zamykací obrazovku přidáte widgety, které vám v reálném čase zobrazí počet vašich sledujících. Žádné složité nastavení, jen zadáte uživatelské jméno a máte hotovo.

Chcete mít důležité události vždy na očích? S aplikací Count Time to bude hračka. Jednoduše si nastavíte odpočet pro jakoukoliv událost a widget s ním si přidáte na plochu nebo zamykací obrazovku. Žádné složité nastavení, jen si vyberete datum a máte hotovo. Můžete si vybrat z různých stylů a barev, aby odpočet dokonale ladil s vaším telefonem.

Fitness View

Fitness View není jen obyčejný krokoměr. Je to váš osobní trenér, který vám poskytne detailní analýzu vašich tréninků. Sledujte svůj tep, spálené kalorie a další důležité ukazatele. Díky přehledným statistikám si snadno určíte, co funguje a co je potřeba zlepšit. Díky widgetům na zamykací obrazovce budete mít všechny důležité informace vždy po ruce, aniž byste museli otevírat aplikaci.

Aplikaci Fitness View stáhnete zde.