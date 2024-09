Recenze iPhone 16 Pro: Jeden krok dopředu a dva kroky zpět

Abych řekl pravdu, už ani nevím po kolikáté tu v září takto sedím a píšu recenzi na nový iPhone. Za ty roky jsem byl u toho, kdy Apple doslova a do písmene měnil svět a byl jsem také u toho, kdy to za moc nestálo a změn bylo opravu poskromnu. Vždy jsem si však dokázal najít něco, čím nový telefon dokázal zaujmout a vyloudit mi opět po roce úsměv na rtech. Jestli tomu tak bude i tentokrát se dozvíte na následujících řádcích, kde se podíváme zejména na to, co je na iPhone 16 Pro nového oproti předchozí generaci a podrobně si probereme jeho nové funkce a možnosti.

Kapsa vám nepříjemně ztěžkne

To první, čeho si po rozbalení krabičky všimnete je váha. Pokud přecházíte z čehokoli jiného než iPhone 15 Pro, pak vám bude připadat naprosto normální, v podstatě stejná, na kterou jste byli dlouhé roky zvyklí, ovšem pokud přecházíte ze zmiňovaného iPhone 15 Pro, pak pocítíte, jak velký krok zpět Apple udělal. I když se bavíme pouze o 12 gramech, stejně je rozdíl mezi iPhone 15 Pro a iPhone 16 Pro znatelný a obzvlášť poté, co nás Apple v loňském roce namotal na to, jak snížil váhu telefonu a my si na to zvykli je pro mě s podivem, že nám letos opět dává telefon, který je téměř stejně těžký jako iPhone 14 Pro. Za mě je to rozhodně velký krok zpět, protože na váhu předchozí generace se zvykalo opravdu hodně rychle.

Další věc, které si všimnete je velikost, iPhone po dlouhé době změnil velikost svého displeje a toho dosáhl jednak tím, že zmenšil rámečky, ale také tím, že telefon mírně narostl, co se délky týká. Není to nic, co byste měli nějak řešit a popravdě, pokud nemáte starší a novou generaci vedle sebe, ani si toho nevšimnete. Mnohem víc, než zvětšených rozměrů si opravdu všimnete váhy. Jinak se designově iPhone v podstatě ničím nezměnil, tedy vlastně až na jednu drobnost a tou je tlačítko ovládání fotoaparátu, které však velmi snadno přehlédnete. Apple jej totiž zapustil do těla a jedná se o jediné tlačítko, které nevystupuje nad tělo telefonu.

Nic jiného se na designu iPhonu nezměnilo, snad až na barvy. To, zda se vám líbí nebo ne je čistě na vkusu každého jednoho z nás. Já jsem letos sáhl po černé variantě, která jako jediná opravdu velmi sjednocuje barvu šasi, respektive rámečku a zad telefonu. Černá barva působí na telefonu elegantně a rámečky vás nijak neruší nějakou barvou okolo displeje, což je hlavní důvod, proč vždy sahám po tmavé variantě. Co se tvarů týká, za mě osobně byl nejpovedenější iPhone 11, ale stejně jako u barvy, je to i u tvarů věc vkusu. Co je zajímavé, tak pokud používáte originální obaly od Applu, tak v případě iPhone 16 Pro vám již displej bude naprosto lícovat s okraji obalu a neuvidíte mezi obalem a displejem žádnou ani tu nejmenší mezeru.

Větší displej v téměř stejném těle

Apple změnil s příchodem iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max po dlouhých letech opět velikost displeje svých iPhonů. Konkrétně u klasického modelu narostla velikost z 6,1″ na 6,3″ a osobně jsem byl na tuto změnu hodně zvědavý. Apple zvětšení displeje dosáhl jednak tím, že zmenšil rámečky okolo displeje telefonu a ten tak roztáhl více do stran, ale také tím že fyzicky zvětšil samotný telefon. Při zvětšování se přitom telefon téměř neroztáhl do šířky, ale naopak vyrostl do výšky, respektive délky. To, čeho si všimnete hned po prvním spuštění telefonu je fakt, že se změnil poměr stran. Zatím co na šířku je telefon a jeho displej jen velmi nepatrně větší, na výšku je rozdíl ve velikosti displeje i samotného telefonu opravdu znát.

Větší displej samozřejmě vítám, ale vadí mi poměr stran, který se změnil a displej je opticky větší téměř výhradně do výšky. V situacích, kdy jste na domovské obrazovce, jste v aplikacích jako iMessage a podobně si toho ani nevšimnete, ale v momentech jako je prohlížení webu, zobrazení fotografií nebo sledování videa například na YouTube je již větší displej znát. Bohužel je však znát také to, že je protáhlý a změnil se poměr stran. Například sledování YouTube videa je tak ještě zvláštnější než u iPhone 15 Pro, kde už jsme si zvykli vyplňovat celý displej nutností přiblížit video. V případě iPhone 16 Pro je to ještě extrémnější a záleží jen na vás, zda vám to bude vyhovovat nebo naopak vadit.

Z mého pohledu tedy Apple sice zvětšil displej, což je fajn, ale při některých aplikacích si toho ani nevšimnete a při aplikacích kde byste to ocenili, jako je sledování videí, prohlížení fotografií a mnoho dalších vám může stejně jako mě vadit poměr stran, kdy se z displeje stala větší nudle než kdy dřív. Je to asi věc vkusu a pohledu na věc, ale kdyby se displej zvětšil rovnoměrně do všech stran, bylo by to troufám si říct daleko lepší řešení. Jinak se displej nijak svými vlastnostmi nezměnil a pořád e jedná o perfektní displej, který má skvělý jas a viditelnost na slunci. O ostrosti se pak už dlouhé roky nemusíme vůbec bavit. Apple má zkrátka kvalitní displeje u kterých už není příliš co zlepšovat.

Tlačítko ovládání fotoaparátu bych klidně vynechal

Když v loňském roce Apple přidal na iPhone akční tlačítko, skončilo to tak, že ani po roce k němu nepřidal více funkcí než ty, jenž mělo při spuštění prodeje a většina lidí jej používá k tomu, aby si spustilo svítilnu. Protože toto tlačítko se s moc velkým ohlasem nesetkalo, rozhodl se Apple přidat další tlačítko, tentokrát pro ovládání fotoaparátu. Před pár lety se přitom hojně spekulovalo o tom, že by se mohl iPhone zbavit tlačítek úplně, čemuž bych se osobně přikláněl, ale bohužel se tak nestalo. Nové tlačítko pro ovládání fotoaparátu je jako jediné zcela zapuštěné do těla iPhone, a i když si koupíte originální obal od Applu, budete jej mít v tomto obalu jako jediné zapuštěné do jeho těla. Právě to mi na něm vadí nejvíc, protože jsem roky zvyklí na to, že ostatní tlačítka vystupují nad povrch iPhonu a ovládají se z mého pohledu rozhodně lépe než to nové.

Tlačítko je umístěno příliš vysoko, respektive příliš daleko od spodní hrany telefonu. To znemožňuje věc, na kterou jsme se všichni těšili nejvíc, tedy fotit s jeho použitím jednou rukou. Fotit jednou rukou stále můžete, ovšem spoušť musíte mačkat na displeji, protože abyste dosáhli na tlačítko, budete si muset zakrýt část displeje prstem, a ještě jej nepříjemně křivit. Chápu, že kdyby bylo tlačítko níž, pak nebude prakticky vůbec použitelné při focení na výšku, ale asi bych se s tím dokázal smířit. Tlačítko je zkrátka příliš vysoko a stěžují si na to prakticky všichni, kteří jej nějak měli možnost otestovat a komentovat.

Tlačítko samotné můžete zmáčknout jemně a poté jej domáčknout. Problém je v tom, že aktuálně nefunguje tak jak u klasických fotoaparátů, že jej zmáčknete, fotoaparát zaostří a domáčknutím poté pořídíte snímek. Apple sice tvrdí, že tuto funkci přidá později v letošním roce, ovšem aktuálně se tak ještě nestalo. Pro pořízení fotografie tedy musíte udělat poměrně razantní stisk, navíc pod povrch telefonu, což často vede k tomu, že dojde k rozmazání fotografie. Ovládat pomocí něj můžete různá nastavení fotoaparátu, a to konkrétně tak, že uděláte rychlý dvojstisk, kdy se aktivuje menu, v němž vybíráte mezi expozicí, hloubkou ostrosti, přiblížením, fotoaparáty, styly a tóny. Jakmile si v tomto menu vyberete, co chcete upravovat, poté to menším stiskem aktivujete a pak přejížděním po tlačítku prstem měníte nastavení, například zoomujete.

Co mi vadí je, že jednak je ovládání nepohodlné už kvůli menšímu rozdílu mezi malým a velkým stiskem tlačítka, ale také se samotný pohyb prstu po tlačítku chová jinak při zoomování, jinak při změnách režimů a dalších věcech. Navíc se vám snadno stane, že například při onom zoomování nenajedete přes na 5násobný zoom, ale například 4,9násobný, díky čemuž již nepoužíváte optický, ale digitální zoom a kvalita fotografie je zcela jiná. Tlačítko můžete používat díky možnosti nastavení jak pro fotoaparát, tak i pro další funkce jako je lupa, čtečka QR kódů, a dokonce i Instagram. V případě každé funkce má pak další individuální možnosti odpovídající dané funkci nebo aplikaci.

Možná je to jen tím, že nerad používám různé filtry a režimy a většinou fotím tak, jak to telefon dělá v základním nastavení a když si chci s něčím hrát, vezmu si na pomoc svoji Leicu, než abych to dělal na telefonu, ale tlačítko mě zkrátka nijak extra neuchvátilo. Je sice pravda, že se díky němu dostanete k některým specifickým nastavením rychleji než dřív, ovšem jeho používání mi přijde nepraktické a v podstatě to hlavní, na co jsem se těšil, tedy namáčknutí a domáčknutí „spouště“, se zatím nekoná. Rozhodně se najdou lidé, kteří budou tlačítko pro ovládání fotoaparátu milovat, ale já mezi ně nepatřím, a i v mém okolí není něčím, co by uživatele zrovna zaujalo.

Krásné fotky, ale fotíte je vy?

Nemyslím si, že nejlepší fotograf je ten, kdo má nejlepší nejdražší nebo nejnovější fotoaparát, ale ten, který vyfotí pěknou fotku. Vlastně si myslím, že i méně talentovaný člověk, který bude ve správný čas na správném místě může pořídit perfektní fotky bez toho, aniž by vůbec uměl fotit. Ty nejlepší fotografie v dějinách nevznikly na iPhone 16 Pro, a přesto se na ně díváme s úctou. Často nevznikly ani na digitální fotoaparát. Apple již před lety začal s tím, že vylepšuje fotoaparát nejen hardwarově, ale také umělou inteligencí a strojovým učením. Problém je v tom, že vlastně nevíte, zda jste fotku vyfotili vy, kvalitní objektiv nebo ji dotvořila umělá inteligence, respektive strojové učení. Nemáte možnost vypnout vliv softwaru ne fotografii, a tak si iPhone vlastně může udělat co ho jen napadne, aby podle něj vypadala fotky lépe, než jste ji vyfotil.

To je celkem vtipné, protože se vám pak může stát, že vyfotíte stejnou fotku trávy na iPhone 15 Pro a iPhone 16 Pro a zatím co z patnáctky vypadá uvěřitelně, ze šestnáctky vypadá jako byste byli ve Švýcarsku na té nejlepší pastvině na světě, i když stojíte u sebe na dvorku. Chápu, že iPhone je pro miliardy lidí na světě a není jeho cílem z vás dělat profesionální fotografy, ovšem tak nějak si říkám, že se blíží hranice, kdy zkrátka jen vezmete iPhone, on si nascanuje okolí a umělá inteligence pak nakreslí dokonalou fotku, která tak nějak odpovídá tomu, co vidíte ve svém okolí bez toho, aniž byste vůbec museli stisknout spoušť.

Prosím neptejte se mě, jestli fotí iPhone 16 Pro lépe než iPhone 15 Pro, protože odpověď neznám. Ano fotky jsou jiné, často „hezčí“, ovšem tak trochu jinak hezčí, než byste možná čekali. Jsou zkrátka víc dotvořené samotným telefonem. Někdy je zkrátka fotografie mnohem sytější a barvy jsou výraznější než ve skutečnosti, někdy je tomu naopak. iPhone 16 Pro fotí nádherně a fotky jsou perfektní, ovšem zda jsou skutečně takové, jaké chcete nebo takové jaké umíte vyfotit si netroufám říct. Jsou pěkné a pokud víte kdy a kam si stoupnout, pak jsou opravdu velmi podařené. Kde si troufám říct, že Apple příliš nezabodoval jsou fotografie v šeru, kdy to ještě není na aktivaci nočního režimu, ale čip zároveň již nemá dostatek světla, aby vznikla pěkná fotografie. Fotky v šeru zkrátka stále nestojí za moc a je to škoda, protože zrovna na tomto mohl Apple zapracovat víc než na čemkoli jiném, co mi už v případě iPhone 15 Pro přišlo perfektní.

Co je naprosto návykové je pětinásobný zoom a i když chápu, že lidé jenž měli v loňském roce iPhone 15 Pro Max se nyní smějí, že jsme objevil Ameriku, tak my s klasickými modely se s ním setkáváme letos poprvé. Jeho světelnost je dostatečná na to, abyste pořídili opravdu pěkné fotografie a jak je vidět na mé fotce nosorožce, když je dobré sluníčko, jde s ním fotit opravdu pěkné fotografie. Jedná se o perfektní vychytávku ,která vám dává zcela nové možnosti, ať už jdete do zoo, na F1, koncert, fotbal nebo kamkoli, kde si zkrátka potřebujete něco přiblížit. Stejně tak se mi líbí i makro, které i když z mého pohledu není příliš jiné než v případě iPhone 15 Pro, je o něco málo lepší a jdou s ním fotit opravdu zajímavé fotografie. Upřímně pokud vám jde jen o to, abyste měli co nejlepší fotografie, tak si myslím, že mnohem víc než přechod z iPhone 15 Pro na iPhone 16 Pro vám pomůže zaplatit si nějaký kurz focení, případně se podívat na YouTube na pár tutoriálů, jak pořídit zajímavé fotky a uděláte lépe, než když si budete myslet, že lepší mobil vám dodá lepší fotky.

Nejsem profesionální fotograf a ani si na něj nechci hrát, proto na následujícím videu můžete vidět, co dokáže skutečný profík s iPhonem 16 Pro a to ne tím, že něco složitě nastavuje, ale jen tím, že si dokáže hrát s tvary, světlem a ví z jakého úhlu fotit.

Ať natáčíte první kroky vašeho syna nebo hollywoodský film

Co věřím, že může být pro spoustu lidí zcela zásadní je možnost nahrávat Slow-Motion záběry při 120 Fps do 4K. To je něco, na co se těšila řada lidí, jenž natáčí především akční sporty a chtějí občas své záběry zpomalit, aby bylo vidět, co přesně se děje. Stejně tak je perfektní možnost nahrávat prostorový zvuk, což pak při sledování ocení majitelé AirPods nebo Vision Pro. Zkrátka pokud to dokážete využít, pak má iPhone 16 Pro téměř neomezené možnosti a věřím, že bude stačit naprosté většině profesionálních youtuberů a i těm, kteří natáčí nějaké ty klipy nebo krátké filmy. Zde navíc již mnohem víc než u fotoaparátu v případě focení fotek dokážu ocenit a pochopit, že prostě některé věci byli do dnešní doby limitující a pokud někdo chtěl sem tam dát do videa 120 Fps záběr ve 4K, měl prostě jednoduše smůlu, zatím co nyní je již možné na jednom telefonu udělat opravdu kompletní video, ať už jej chcete ve slow-motion, chcete prostorový zvuk, chcete vymazat vítr v pozadí nebo cokoli, co vás jen napadne, zkrátka je to jen na vás a iPhone vám dává dokonalou tvůrčí svobodu. Ostatně podívejte se sami na to, co jde s iPhone 16 Pro natočit.

Chladnější než dřív, ale ne navždy

Apple snížil přehřívání iPhone 16 Pro oproti všem předchozím modelům, které tímto problémem trpěly. Ovšem rozhodně mu nezabránil, ale pouze jej snížil, respektive vhodnější slovo bude spíše oddálil. Výrazně se totiž prodloužila doba, kdy se telefon začne nepříjemně zahřívat a začne v důsledku toho snižovat svůj jas. Zatím co na iPhone 15 Pro můžete hrát CoD na plný jas 10 minut a poté se telefon přehřívá a jas snižuje, v případě iPhone 16 Pro je to 20 minut. Stejně tak to platí prakticky u všeho, ovšem situace, kdy se iPhone 16 Pro nepřehřeje a iPhone 15 Pro ano jsem si tak nějak nevšiml. Vždy je to jen o tom jak moc a za jak dlouhou dobu.

Opravdu je to znatelně lepší a telefon se například při používání CarPlay a bezdrátového nabíjení přehřívá méně než iPhone 15 Pro, ovšem stejně u něj po pár desítkách minut, když jej vyndáte z auta dojde ke snížení jasu. Problém je tedy menší, ale rozhodně není zcela vyřešen. I když si už připadám jako marketingové oddělení Applu pro originální obaly, i zde musím říct, že první dny jsem používal telefon v jiném neoriginálním obalu a přehřívání bylo výrazně horší než s tím od Applu. Vzhledem ke změněnému odvodu tepla od baterie je nyní mnohem důležitější než kdy dřív, jaký obal použijete, případně, pokud se nebojíte, tak nejlépe uděláte, když nepoužíváte žádný. Pokud vás zajímá jak se iPhone 16 Pro zahřívá detailně, najdete to v našem měření v článku Jak se zahřívá iPhone 16 Pro ve srovnání s 15 Pro? Změřili jsme to za vás.

Výdrž baterie a nabíjení

Apple se pochlubil už při původní keynote k novým modelům delší výdrží baterie. Ta je z mého pohledu celkem zajímavá, ale svým způsobem také zvláštní. Když budete například hrát hru, surfovat po internetu nebo sledovat videa a budete si kontrolovat, jak ubývá baterie ve vašem iPhone 16 Pro, budete mít nejen pocit, ale objektivně bude ubývat pomaleji než v případě iPhone 15 Pro. Ovšem, když budete oba telefony používat celý den stejným způsobem, večer zjistíte, že se stav jejich baterie příliš neliší. Pokud budete 3 hodiny v autě se zapnutým CarPlay a navigací, uděláte 5-7 hovorů, párkrát zaplatíte přes Apple Pay, použijete nějaké ty aplikace a podíváte se na internet, a to vše se 100% jasem a při zapnutém 5G, pak večer budete odcházet do postele s 15-20% baterie. Ovšem když jsem měl iPhone 15 Pro nový, bylo to velmi podobné.

Co mě hodně baví je rychlé nabíjení. Vím, že to není něco, co by vaše baterie milovala, ale čas od času, kdy prostě najednou zjistíte, že potřebujete někam vyrazit a stíháte jen rychlou sprchu a obléct se, tak za 20 minut, dokážete do vašeho iPhone při použití 30 W nabíječky dostat 20% kapacity (pokud se samozřejmě nebavíme o nabíjení z 80 % na 100%, ale jakémkoli jiném). To je opravdu solidní výkon, a i když to není něco, co bychom používali den co den, rozhodně je fajn zde mít tu možnost a jedno uza čas ji využít. Stejně tak zrychlilo i bezdrátové nabíjení pomocí MagSafe, kde však zamrzí, že pro využití musíte koupit novou generaci MagSafe nabíječek, které v době psaní této recenze nebyly u našeho dodavatele k dispozici, a proto se k rychlosti nabíjení dostaneme v recenzi právě oné MagSafe nabíječky druhé generace.

Při nabíjení kabelem i v případě použití 30 W nabíječky nedochází k absolutně žádnému zahřívání telefonu, což pak platí také při nabíjení pomocí MagSafe nabíječky. Mimochodem i zde platí víc než kdy jindy, že použití kvalitního, ideálně originálního Apple obalu nebo nejlépe žádného je z mého pohledu mnohem zásadnější než kdy předtím, protože tím, jak Apple zapracoval na odvodu tepla a přehřívání iPhonů, je potřeba to nekazit tím, že telefon obalíte do něčeho, co tomu brání. Tentokrát je to opravdu důležitější než v předchozích letech. Pokud však použijete kvalitní obal nebo žádný, pak budete s tím, jak se iPhone nyní zahřívá nadmíru spokojeni.

Výkon, který je skutečně znát

Pokud jste dokázali naplno využít výkon iPhone 15 Pro, pak klobouk dolů před vámi. Ano našlo se pár her, doslova do písmene pár, kde by to mohlo být ještě lepší, ale celkově Apple předvedl opravdu skvěle výkonné zařízení a zdálo se, že lepší už to být nemůže. Přesto iPhone 16 Pro přišel s novým, rychlejším čipem a co nás našince může těšit je, že jej neoceníte výhradně pro Apple Intelligence, ale že jej využije každý uživatel bez ohledu na to, zda je v USA nebo v Evropě. Je sice pravda, že věcí, kde se projeví rychlejší a výkonnější čip není mnoho, ale jsou to ty, kde vás čekání štvalo.

Například při exportování stejného videa editovaného v iMovie na iOS jsem se s iPhone 16 Pro dostal na poloviční čas exportu jako u iPhone 15 Pro. Stejně tak je výrazně rychlejší focení do RAW nebo JPEG Max, kdy vlastně nečekáte na nic a neexistuje rozdíl mezi klasickým formátem a 48 Mpix fotografií, vše je vyfoceno bez jakéhokoli zaváhání, což u iPhone 15 Pro tak zcela neplatilo a rozdíl zde přece jen byl. Samozřejmě i načítání některých aplikací a her je na iPhone 16 Pro rychlejší, ovšem zde jde také hodně o to, jak dokázali vývojáři vyladit své aplikace. Je však potřeba říct, že pokud byla místo, jako zmíněné focení, export videí nebo načítání náročných aplikací, kdy jste u iPhone 15 Pro pociťovali, že by to mohlo být ještě o malinký kousek lepší, tak teď to zkrátka lepší je.

Apple samozřejmě velkou část tohoto výkonu směřuje do funkcí, kde si toho na první pohled nevšímáte, jako je možnost natáčet slow motion videa až při 240 Fps, fotit lepší fotografie nebo například strojové učení a podobné záležitosti. To vše jsou věci, kde se využívá výkon čipu Apple A18, aniž byste to na první pohled poznali. Výkon se zvedl také v případě Wi-Fi, kde, když máte doma vyřešenou síť kompletně na Wi-Fi 7, tak oceníte, že Apple tento nový standard nasadil do svých iPhonů. Ovšem je zde opravdu podmínka mít Wi-Fi 7.

Chyby a problémy se iPhone 16 Pro nevyhýbají

Za těch patnáct let, co se tak nějak pohybuji ve světě okolo Applu, jsem se nikdy nesetkal prakticky s žádným problémem. Vždy jsem bral s úsměvem, jak si lidé stěžují na to, co jim nefunguje nebo jaké mají problémy se svým telefonem, protože jsme se s nimi nikdy nesetkal. Když jsme však letos v redakci dostali nové telefony a všichni jsme měli problémy, navíc každý trochu jiné, řekl jsem si, že i po přečtení stížností uživatelů v diskusích stojí tentokrát za to napsat o chybách, které se minimálně nyní vyskytují. Můžete mít samozřejmě štěstí a váš telefon nemusí trpět žádným problémem.

Ovšem já například nemohu fotit, když telefonuju přes AirPods, protože aplikace fotoaparát a telefonní hovor v ten moment spadnou a nejdou spustit znovu, odkud nerestartuju telefon. Jirka má pro změnu stejně jako mnoho diskutujících problém s dotyky na displeji a Adam nemůže přehrát natočené video s prostorovým zvukem, protože se zkrátka nikdy nezačne přehrávat. Jsou to na první pohled vše drobnosti, ovšem když si domů donesete novou hračku, zkrátka chcete, aby fungovala a když si na chyby stěžují ze tří lidí co znám tři lidi, tak je už něco špatně. Applu se letos příliš nepovedl iOS 18 a ten pak způsobuje problémy i u iPhone 16 Pro.

Vyplatí se přechod z iPhone 15 Pro na iPhone 16 Pro?

Asi nejlepším příkladem, jak v posledních letech vnímat iPhone který mě napadá jsou televizory. Doma vám na stěně nějaký televizor visí a vy jste s ním spokojeni a nesledujete rok co rok co přidal výrobce u daného modelu nového, co se změnilo a v čem je lepší. Po pár letech pak nastane chvíle, kdy si řeknete, že ten váš televizor už nehraje tak, jak byste is představovali nebo nemá funkci, po které toužíte. A právě v tento moment vyrazíte do obchodu a vezmete si zkrátka to nejlepší a nejnovější co si aktuálně můžete dovolit s ohledem na váš rozpočet. Stejně tak je potřeba v posledních letech vnímat iPhone. Není to produkt, co byste měli mít potřebu měnit rok co rok, ale právě naopak až vám ten, co máte v kapse přestane vyhovovat, začne se rychle vybíjet nebo vám spadne na zem a rozbije se, tak zajdete do nejbližšího obchodu a řeknete, že chcete nejnovější iPhone. Vždy tak dostanete něco nového, něco lepšího, a tak nějak vás nebude zajímat co bylo před rokem nebo dvěma.

Přecházet z iPhone 15 Pro je za mě nechci říct doslova krok zpět, protože iPhone 16 Pro je rozhodně výkonnější zařízení, které má větší displej a lepší výdrž baterie, vylepšil se také odvod tepla a celkově je zase o kousek dál, ovšem těch změn pro běžného uživatele je tak málo, že se domnívám, že se téměř nikomu nevyplatí za cenu, za kterou prodáte iPhone 15 Pro a koupíte iPhone 16 Pro přecházet. Pokud máte v kapse jakýkoli jiný model, pak asi není nad čím váhat a za své peníze a nutno zdůraznit, že za pořád ty stejné peníze jako už pár let, dostanete to nejlepší, co dnes Apple nabízí na trhu. Na druhou stranu se klasický iPhone 16 tak přiblížil iPhone 16 Pro, že si troufám říct, že se více než kdy jindy mnohem víc vyplatí zamyslet se nad tím, zda vám nestačí klasická verze. Pro řadu lidí totiž může být zcela zásadní například možnost natáčet 4K ve slow-motion nebo možnost měnit nastavení zvuku při videích a tak podobně. Pro někoho to pak můžou být funkce, které prakticky nikdy v životě nevyužije.

Pokud se pak podívám na iPhone 16 Pro v porovnání s konkurencí, stále Apple nabízí velmi dobrý telefon, který umí skvělé věci, ale rozhodně se bojí experimentovat. Je to věc vkusu a názoru, zda potřebujeme rozkládací, rolovací nebo nevím jaké mobily, ale mít v kapse už pět let v podstatě to stejné lze rozhodně považovat za nudu. To nejzajímavější, na co Apple používá výkon, tedy Apple Intelligence si zde stejně neužijeme a tak je zkrátka těch změn celkem málo. Pokud letošní model vynecháte, o nic významného ve svém životě nepřijdete. Pokud do něj však přesto půjdete, rozhodně má čím potěšit, ale je toho méně než v předchozích letech.

