Jak se zahřívá iPhone 16 Pro ve srovnání s 15 Pro? Změřili jsme to za vás

Majitelé iPhonů 15 Pro mají dost možná ještě v živé paměti problémy s přehříváním, které tyto telefony trápily v prvních dnech jejich vydání. Apple se sice vše pokusil vyřešit vydáním softwarového updatu, čímž zahřívání telefonů skutečně snížil, nicméně pokud člověk chtěl na modelu 15 Pro hrát náročnější hry či spouštět náročné aplikace, poměrně rychle se z něj stala malá přenosná kamna. Ostatně, jako z většiny předešlých modelů. Například hraní AAA her, které měly být jednou z hlavních devíz iPhonů 15 Pro, se právě kvůli zahřívání pro mnohé z nás stalo víceméně zapovězené, protože bylo zkrátka a dobře po delší době docela nepříjemné. Když proto Apple u iPhonů 16 Pro oznámil přepracování vnitřního tepelného designu, leckdo si od této věci sliboval poměrně velké věci.

„Pokud jde o vnitřní konstrukci, iPhone 16 Pro díky termální dílčí struktuře ze stoprocentně recyklovaného hliníku a optimalizaci zadního skla pro lepší odvádění tepla udrží až o 20 procent vyšší souvislý výkon než iPhone 15 Pro. Všechno, co tě baví – třeba výpočetně náročné hry – si tak můžeš užívat déle,“ píše Apple konkrétně na svých oficiálních webových stránkách v sekci věnované vnitřnímu designu telefonů. Tato slova jsou tak na první pohled velmi solidním příslibem citelného zlepšení, které jsem se nyní rozhodl prověřit jednoduchým testem měření teploty.

Průběh testu

Nastavení obou telefonů byla totožná, stejně velké je i úložiště v nich. V obou případech byly vypnuty veškeré aplikace na pozadí, notifikace a celkově vše, co by mohlo jakkoliv ovlivnit test. Oba telefony navíc byly nabity na 100 % a nebyly připojeny k nabíječce, jelikož by se jejich zahřívání kvůli ní zvýšilo. Co se týče testované hry, šlo o Assassin’s Creed Mirage, která běžela taktéž na obou iPhonech v naprosto stejném nastavení se zapnutým zvukem na stejnou úroveň, jasem displeje na stejnou úroveň a grafikou na nejvyšší možné detaily.

K měření jsem použil bezkontaktní tělesný teploměr schopný změřit 35 až 43°C. Uznávám, že se jedná o nejlepší řešení, ale alespoň hrubou představu si díky němu člověk udělá. Test probíhal poté, co byly oba telefony na noc vypnuty a položeny ve stejné místnosti vedle sebe bez krytů, takže i jejich teplota byla pro začátek testu shodná. Kolik přesně byla bohužel nevím, avšak vzhledem k tomu, že ji teploměr nezměřil, byla logicky méně než 35°C. Test pak probíhal jednoduše tak, že byla na obou telefonech spuštěna stejná hra, přičemž odpočet jsem spustil ve chvíli, kdy doběhla úvodní cutscéna a hlavní hrdina vyšel z domu. Zkrátka a dobře, podmínky opravdu velmi blízké.

Teplotu z telefonu jsem měřil na místě, kde je umístěn čipset. Ten je u obou modelů na víceméně stejné pozici, takže i zde věřím, že došlo jen k minimální odchylce. Teplota pak byla měřena zezadu a to z jednoho prostého důvodu – telefony za jejich záda při hraní držíme a tudíž se vystavujeme největšímu styku se zvýšenou teplotou. Měření jsem prováděl vždy 3x velmi rychle po sobě, abych eliminoval případné selhání techniky. Jak tedy měření dopadlo?

iPhone 15 Pro

1 min – neměřitelné

3 min – průměrně 36°C

5 min – průměrně 37°C

7 min – průměrně 39°C

8 min – průměrně 41°C

10 min – průměrně 42°C

iPhone 16 Pro

1 min – neměřitelné

3 min – průměrně 36°C

5 min – průměrně 36,5°C

7 min – průměrně 37°C

8 min – průměrně 38°C

10 min – průměrně 39°C

Jak tedy můžete sami vidět, pomyslný rozjezd zahřívání byl u iPhonu 16 Pro v porovnání s 15 Pro rozhodně pozvolnější. Zatímco „patnáctka“ topila v poměrně velkém stylu již skoro od začátku, iPhone 16 Pro díky svému přepracovanému vnitřnímu designu zahřátí docela dlouho vzdoroval. I on sice nakonec podlehl, jelikož jeho čipset běžel naplno dlouhou dobu, rozdíl je však rozhodně znát. Apple tedy dokázal na poli tepelného designu udělat velmi slušný krok kupředu, kterým sice ještě nedokázal vyloženě zajistit to, že bude možné na iPhonech využívat dlouhodobě náročnější aplikace bez vysokého zahřívání, nicméně zvládl alespoň to, že bude jejich používání co se zahřívání týče podstatně snesitelnější. V případě některých aplikací navíc ještě může klidně proběhnout optimalizace ze strany vývojářů, díky čemuž tak poběží na novém čipu lépe a tedy dost možná i s menším zahříváním.

