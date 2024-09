5 skvělých iOS aplikací pro milovníky filmu

Pokud se chystáte do kina a chcete si film užít naplno, bez toho abyste museli neustále řešit, kdy je ten správný čas na toaletu, aplikace RunPee je pro vás ideální volbou. Díky ní si můžete naplánovat přestávku tak, aby vám neunikly žádné důležité scény. RunPee není jen obyčejná aplikace pro plánování přestávek. Je to také zdroj zábavy. Můžete se pobavit vtipnými komentáři k filmům nebo se dozvědět zajímavosti o vašich oblíbených snímcích.

Pokud milujete filmy a rádi testujete své znalosti, aplikace Guess the Movie je přesně pro vás. S tisíci filmových hádanek si užijete hodiny zábavy a budete se moci pochlubit svými znalostmi přátelům. Zjistíte, jestli opravdu znáte každý koutek filmového světa. Díky hádankám objevíte kousky, o kterých jste možná nikdy neslyšeli, a rozšíříte si tak filmové obzory.

JustWatch

S aplikací JustWatch máte celý svět streamování na dosah ruky. Díky ní snadno zjistíte, kde můžete sledovat své oblíbené filmy a seriály. Už žádné dlouhé hledání na jednotlivých platformách! JustWatch vám ukáže, na které službě je konkrétní titul dostupný a kolik vás to bude stát. Chcete objevit něco nového k shlédnutí? JustWatch vám pomůže najít to pravé. Aplikace vám nabízí personalizovaná doporučení na základě toho, co už jste viděli, a také přehledy nejnovějších a nejpopulárnějších titulů.

