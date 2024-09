Doprovodné Xbox aplikace se na iPhonech otřesou v základech

Pokud patříte mezi fanoušky Xboxu, dost možná jste již přemýšleli nad tím, proč má tato konzole hned dvě de facto doprovodné aplikace pro iOS i Android. Řeč je konkrétně o aplikacích Xbox a Game Pass, kdy jedna slouží například ke vzdálenému hraní na vaší konzoli či kontrole vašich herních úspěchů a ta druhá pak ke správě vašeho Xbox Game Pass předplatného. Microsoft se nicméně nyní (konečně) rozhodl, že mít dvě samostatné aplikace je k ničemu a do budoucna chce tuto věc změnit.

Redmondský gigant oznámil konkrétně to, že aplikace Game Pass a Xbox sloučí do jedné, konkrétně pak tak, že funkce z Game Pass přesune do Xbox aplikace a první jmenovanou pak zruší. Díky tomu se tak z Xbox aplikace stane komplexní řešení pro správu všeho, co s Xboxem souvisí. Kdy přesně se začne celý přerod odehrávat zatím sice nevíme, aplikace Game Pass by však měla z App Store a Google Play zmizet v listopadu, takže se zřejmě „ledy hnou“ poměrně rychle. A je to určitě fajn. Coby hráči na Xboxu totiž dvě dedikované aplikace nechápeme.