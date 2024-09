BACK TO SCHOOL končí, tady jsou TOP 3 největší slevy na JBL!

Komerční sdělení: Každoroční akce “BACK TO SCHOOL“, ve které naleznete skvělé slevy na vybrané JBL reproduktory a JBL sluchátka, končí 30.09.2024. Zde jsou ty nejatraktivnější slevy, aby byl váš výběr jednodušší.

JBL Live Flex

Oblíbená sluchátka JBL Live Flex vás budou bavit od prvního tónu, který vydají, a to celých 8 hodin v sluchátkach a 40 hodin kombinovane na jedno nabití pouzdra. Disponují prémiovou funkcí ANC, a odolností vůči vodě a prachu certifikovanou úrovní IP54, což lze jednoduše vysvětlit tak, že jsou vhodné i pro sportovní aktivity. Funkce Spatial Sound vás naopak uchvátí při klidnější aktivitě, jako je například sledování filmů nebo videí, a poslech hudby je obohacen zvukem JBL Signature Sound.

Původní cena 4590 Kč se v rámci BACK TO SCHOOL snížila o 26%. JBL Live Flex si do konce září 2024 můžete pořídit za pouhých 3399 Kč.

NAKOUPIT ZDE

JBL Live 670NC

Pokud se vám sluchátka nechce často nabíjet, JBL Live 670NC vám nabídnou až 65 hodin přehrávání hudby, a spolu s funkcemi, jako je Noise Cancelling, prostorový zvuk, Smart Ambient, nebo Personi-Fi vám můžeme garantovat, že vás tato náhlavní sluchátka nezklamou.

Původní cena 3290 Kč se v rámci BACK TO SCHOOL snížila o 15%. JBL Live 670NC si do konce září 2024 můžete pořídit za pouhých 2799 Kč.

NAKOUPIT ZDE

JBL Flip 6

Voděodolnost, kompaktní velikost a super cena? Pokud hledáte přenosný reproduktor, a tyto 3 parametry lahodí vašim preferencím, JBL Flip 6 je přesně to, co hledáte. S ikonickým zvukem a osvědčeným JBL designem vás tento, velikostí menší, reproduktor určitě nezklame. S 12 hodinami výdrže baterie a funkcí PartyBoost se máte určitě na co těšit.

Původní cena 3590 Kč se v rámci BACK TO SCHOOL snížila o 16%. JBL Flip 6 si do konce září 2024 můžete pořídit za pouhých 2999 Kč.

NAKOUPIT ZDE

*Více informací a všechny produkty ve slevě naleznete na stránce www.jbl.cz v kategorii BACK TO SCHOOL.