Mobil Pohotovost má skladem posledních pár iPhonů 16! Nakupte, dokud ještě jsou

Komerční sdělení: Na Mobil Pohotovosti jsou stále skladem poslední kusy iPhonů 16, a to v různých barvách a variantách. Pokud jste si tedy svou „šestnáctku“ zatím neulovili, je nejvyšší čas tak učinit! Tyto iPhony totiž mají rozhodně co nabídnout. Apple u nich láká například na podstatně kvalitnější fotoaparát, ještě rychlejší procesor a výdrž baterie, která vás překvapí. Potěší ale i akční tlačítko či zbrusu nové tlačítko pro ovládání fotoaparátu. Zkrátka a dobře, je o co stát.

Pokud zvažujete nový telefon, právě teď je ideální čas, protože Mobil Pohotovost nabízí i exkluzivní 3letou záruku na tyto iPhony zdarma. To znamená, že se nemusíte obávat nečekaných problémů nebo poruch v budoucnosti. Dalším důvodem, proč koupit právě teď, je možnost nákupu na splátky bez navýšení, takže můžete mít nový iPhone okamžitě, aniž by vás to finančně zatížilo. iPhone 16 je ideální volbou pro všechny, kdo chtějí být v čele technologického pokroku a mít v ruce jeden z nejpokročilejších smartphonů na trhu. S kvalitním fotoaparátem, líbivým designem a rychlým systémem je vhodný jak pro náročnější, tak pro běžné uživatele. Ale pozor, skladové zásoby už jsou opravdu malé a tudíž nemá smysl s nákupem otálet!

iPhone 16 (Plus)lze zakoupit zde