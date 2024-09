Levnější verze Vision Pro se blíží! Víme, na čem u ní bude Apple šetřit

AR/VR headset Apple Vision Pro je sice úžasným kouskem technologie, kvůli jeho vysoké ceně a do jisté míry i zatím docela chabému využití si zatím cestu k mnoha jablíčkářům nenašel. Někteří analytici jsou pak dokonce přesvědčeni o tom, že se Applu podaří letos prodat „jen“ něco kolem 400 000 kusů tohoto zařízení, což je ve srovnání prakticky se vším ostatním v jeho nabídce velmi slabý výsledek. Vždyť iPhony se čtvrtletně prodávají po vyšších desítkách milionů kusů, iPady či Macy pak po jednotkách. Cestou k lepším prodejům by nicméně mohlo být představení levnější verze headsetu, kterou by byl Apple schopný zaujmout daleko širší uživatelskou základnu. A díky informacím asijského portálu DigiTimes nyní víme, na čem by se zde mělo šetřit.

Podle asijského portálu Apple v současnosti prověřuje vzorky displejů pro levnější headset od několika dodavatelů v čele s Japan Display. Tato firma mu měla konkrétně poskytnout vzorek s hustotou přibližně 1500 pixelů na palec, což je více než 2x méně než kolik nabízí OLED displej ve Vision Pro. Ten má totiž skoro až neuvěřitelnou jemnost 3391 pixelů na palec, což mu zajišťuje perfektní podání obrazu. Právě na horších displejích, které však budou svými technickými specifikacemi i nadále naprosto špičkové, jelikož například iPhony 16 Pro nabízí jemnost 460 pixelů na palec, by pak měl být Apple schopen ušetřit velké prostředky, což by mu umožnilo prodávat budoucí verzi Vision podstatně levněji než nynější Vision Pro.

Horší displeje by přitom nemusely být jediným ústupkem, ke kterému se Apple odhodlá ve snaze srazit cenu zařízení. Spekuluje se totiž třeba i o tom, že by levnější verze Vision Pro mohla být závislá na připojení k iPhonu či Macu, čímž by Apple ušetřil za výpočetní výkon, či by postrádala přesné trackování očí a tak podobně. Zda se tak skutečně stane či nikoliv bychom se pak mohli dozvědět snad již příští rok, kdy je odhalení levnější verze Vision Pro očekáváno. Zda se tak stane či nikoliv je ale samozřejmě ve hvězdách.