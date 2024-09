Apple přiznal problém s instalací iPadOS 18 na tyto iPady! Potrápil vás také?

Vydání nových operačních systémů se minulý týden neobešlo bez komplikací. Zatímco iOS 18, tvOS 18 či macOS Sequoia žádnou větší neplechu nenapáchaly, iPadOS 18 udělal z některých iPadů Pro M4 drahá těžítka poté, co se po jeho instalaci zasekly. Na tuto věc reagoval Apple poměrně svižně tím, že iPadOS 18 pro tyto iPady přestal podepisovat a tedy znemožnil jejich instalaci s tím, že nyní o problému informoval i autorizované servisy, čímž jej veřejně přiznal.

Portálu MacRumors se podařilo získat od autorizovaného servisu Applu interní dokument, ve kterém kalifornský gigant informuje o tom, že „malý počet“ iPadů Pro M4 nelze po instalaci iPadOS 18 zapnout, jelikož je zaseknutý. V tuto chvíli se již na opravě problému pracuje s tím, že do té doby doporučuje Apple technikům vyzkoušet vynucený restart takto zaseknutého iPadu, který může s trochou štěstí problém vyřešit. Pokud ani to nepomůže, bohužel nezbude nic jiného než čekat na to, až Apple přijde s opravou. Zda se bavíme o horizontu dnů či týdnů je však bohužel v tuto chvíli nejasné.