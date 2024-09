Máme iPhone 16 a tyto první dojmy v nás zatím vyvolal

Kromě iPhonu 16 Pro si dnes budeme v redakci celý den hrát i s dalšími novými Apple hračkami v čele se základními iPhony 16. Ty se totiž dočkaly na první pohled dost možná podstatně zásadnějších změn než tomu je v případě řady Pro a možná i proto jsem tak byl na „šestnáctky“ opravdu zvědavý. Jak tedy působí novinka v ruce po chvíli používání?

Své první dojmy nemohu začít jinak než krátkým hodnocením designu. Ten mi přijde opravdu super a když vedle sebe položím iPhone 15 a 16, „šestnáctka“ působí díky přepracovanému fotomodulu tak nějak moderněji. Je to ale dost možná jen jakési placebo, jelikož telefon není zkrátka tak okoukaný jako iPhone 15 s fotomodulem, jenž vídáme již od řady 13. Co mě pak docela překvapilo, je barva. Modrozelená je celkově světlejší než na produktových fotkách, ale hlavně v kombinaci s hliníkovým rámečkem telefonu ve víceméně stejné barvě dokáže vyvolat iluzi, že je iPhone 16 mnohem tenčí než ve skutečnosti je. Opravdu, když jsme jej v redakci poprvé vytáhli z krabičky, zdál se nám mezigeneračně výrazně tenčí a to i přesto, že jsme věděli, že se jedná o telefon rozměrově identický s jeho loňskou generací.

Další zajímavostí řady 16 je výměna přepínače tichého a hlasitého režimu za akční tlačítko či příchod ovládacího tlačítka pro fotoaparát. Zatímco první tlačítko vítám, protože se jedná o fajn prvek, ovládání fotoaparátu na mě působí i zde trochu jinde než mělo být – tedy konkrétně výš na těle telefonu, než kam si dáváte přirozeně prst při focení na šířku. Vše je ale samozřejmě o zvyku a jakmile s telefonem vyrazím ven fotit, věřím, že si k tlačítku najdu cestu opravdu rychle. Fotky jako takové vám pak ukážu až v recenzi, jelikož ty nynější by byly nic nevypovídající vzhledem k tomu, že je třeba si foťák trochu „osahat“. Prozradím ale třeba to, že 48MPx ultraširokoúhlý foťák je opravdu super a že makro, které konečně dokážete vyfotit i se základním iPhonem, vás bude bavit.

Co se týče rychlosti telefonu, tu obecně hodnotím opravdu nerad, protože máme každý jiné vnímání plynulosti a tak podobně. Nicméně zde mi přijde, že je pokrok cítit opravdu solidně i ve srovnání s iPhonem 15. Prostředí je velmi svižné, otevírání aplikací zrovna tak a i zpracování fotek a jejich ostření po vyfocení je bleskové. A na to, jaké to je fungovat s iPhonem 16 delší dobu, se podíváme za pár dní v obsáhlé recenzi, kterou pro vás začnu co nevidět chystat. Telefon je to totiž nadmíru zajímavý a i vzhledem ke své ceně si dle mého péči rozhodně zaslouží.

