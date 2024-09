Druhá série Squid Game dostává speciální trailer

Nejsledovanější seriál v historii Netflixu se brzy dočká své druhé série. Na YouTube má následující popis: „Tři roky po vítězství ve Hře na oliheň vzdal hráč 456 svoje stěhování do USA a vrací se s novým cílem. Ki-hun se znovu vrhá do tajemné hry o přežití a čeká ho další boj na život a na smrt s novými soupeři, co prahnou po výhře 45,6 miliardy. Režisér Hwang Dong-hyuk, který se na 74. ročníku udílení cen Primetime Emmy® zapsal do dějin jako první Asiat oceněný za nejlepší režii dramatického seriálu, i tentokrát obstaral režii, scénář a produkci. Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun a Gong Yoo si zopakovali svoje role z první řady vedle spousty bezchybných nováčků, mezi kterými zazářili hlavně Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri a Won Ji-an.“ Nyní dostává další trailer. Seriál dorazí 26. prosince.