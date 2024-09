Gurman: Z tohoto důvodu se zatím Apple Watch nenaučily měřit krevní tlak

Apple pochopitelně i nadále míní rozšiřovat počet zdravotnických funkcí ve svých Apple Watch. Již dlouho se hovoří o příchodu funkce měření krevního tlaku, přičemž se již před časem tvrdilo, že dorazí spolu s Apple Watch Series 7. Tak se ale nestalo a sám Mark Gurman v roce 2022 řekl, že by tato funkce by mohla být ukázána v horizontu pár let. Trošku se doufalo, že funkce dorazí již letos, ovšem tomu tak opět není. Důvod je podle Gurmana jednoduchý. Při testování funkce Apple narazil na problémy, a to kvůli desginu Apple Watch Series 10.

„Bylo mi řečeno, že dlouho očekávaná funkce se během testování dostala do problémů, konkrétně s aktualizovaným designem pro řadu 10, takže ji Apple odložil,“ uvádí Gurman konkrétně. Je-li tomu tak, je tedy skutečně nešťastné, jestli tato funkce letos nedorazila kvůli (pro tento druh měření) neuspokojivému designu hodinek. Buď tedy Apple problémy vychytá, nebo bude muset být design hodinek změněn. Na každý pád lepší počkat a mít přesnou zdravotní funkci, než novinku chtít mermomocí do hodinek cpát a potýkat se s nepřesnými výsledky. Tu a tam můžeme funkci měření tlaku u chytrých hodinek vidět (především levnější kusy). Ruku do ohně by ale za tuto funkci nedal asi ani sám výrobce.

