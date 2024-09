Plastové Apple Watch SE se blíží! Apple finišuje s jejich vývojem

V souvislosti s Apple Watch SE v poslední době Apple svět poměrně zásadně překvapuje. Prvním velkým překvapením bylo nepředstavení 3. generace těchto hodinek na Keynote minulý týden, druhým pak nedávné informace ohledně vývoje plastové verze těchto hodinek, která by měla být ještě levnější než současná generace a díky tomu by se tak měla dostat k ještě většímu množství uživatelů. A ačkoliv mnozí analytici označovali tyto plány Applu za naprosto bláznivé, před pár hodinami reportér Mark Gurman z Bloombergu uvedl, že se jich Apple i nadále drží – a nejen to, vývoj by měl být již víceméně u konce.

Podle informací Gurmana jsou sice Apple Watch SE s plastovým tělem stále ve vývoji, jelikož u nich měl Apple řešit určité komplikace v oblasti nákladů a kvality, nicméně do příštího roku, kdy má být plastová verze uvedena, by měl vše stihnout bez větších problémů. Za jakou cenu by se mohly hodinky prodávat sice můžeme zatím jen hádat, nicméně vzhledem k tomu, že konkurence je schopná jít s cenou oproti nynějším SE hodinkám podstatně níže, mohl by Applu přechod na plast taktéž pomoci srazit cenu tohoto modelu výrazně níž a tím na trhu se smartwatch ještě víc zabodovat.