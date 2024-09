Apple nechtěně prozradil informace o chystaném Mac mini

Apple nechtěně v novém MacOS prozradil, co chystá v rámci Mac mini za inovace, upozornil na to Aaron Perris z Macrumors. Nový Mac mini přinese pětici USB-C portů, což již dříve uvedl také Mark Gurman z Bloombergu. Dvojice portů bude umístěna na přední straně nového Macu mini a trojice pak na zadní straně. Alespoň dva z těchto portů budou Thunderbolt 4, které využívají právě USB-C konektor. Podle očekávaní se představí nový Mac mini ještě letos, a to na keynote, kterou by měl Apple uspořádat v řijnu, nejpozději začátkem listopadu. Mělo by se jednat o největší změnu v designu Mac mini od jeho příchodu na trh v roce 2010 s tím, že se očekává design podobný Apple TV, minimálně co se velikosti týká.

Počítač nabídne pětici USB-C, ale nebude mít žádné USB-B porty. O výkon se postará čip M4 a M4 Pro. Aktuální Mac mini byl uveden na trh v lednu loňského roku a aktuálně je nejlevnější možností, jak vstoupit do světa počítačů Mac a to konkrétně s cenovkou 17 490Kč včetně DPH. Uvidíme, zda si i novinka udrží takto přívětivou cenu a bude i nadále nejlevnějším počítačem v nabídce Apple, avšak je to velmi pravděpodobné.