Akční tlačítko na Apple Watch Ultra se díky watchOS 11 stává daleko využitelnějším!

Majitelé Apple Watch Ultra mohou začít díky watchOS 11 s trochou nadsázky slavit. Akční tlačítko, které je pro tuto modelovou řadu Apple Watch exkluzivní, se totiž dočkalo zásadního vylepšení, díky kterému jej tak lze nově využít podstatně lépe. K možnostem krátkého stisku pro spuštění předdefinovaného úkonu a velmi dlouhého stisku pro spuštění sirény totiž přidal Apple v tichosti další novou funkci.

Řeč je konkrétně o jakémsi „mezistisku“, tedy delším stisku než je krátký, ale naopak kratším než je potřeba pro spuštění sirény. Tímto stiskem lze nově vyvolat vertikální seznam každého úkolu, který lze jinak přiřadit krátkému kliknutí. Jinými slovy, pokud máte na krátký stisk u akčního tlačítka nastaveno spuštění cvičení, při delším přidržení tlačítka se vám na displeji hodinek rozbalí jednotlivá cvičení, které mohou hodinky měřit. Z těch si následně ať už pomocí digitální korunky či dotykem na displeji vyberete to, které chcete měřit, a následně jej dalším stiskem akčního tlačítka zahájíte. Interagovat s dotykovým displejem dotyky prstů tedy nebude třeba, pokud zrovna nebudete chtít či to nebude možné. Hodinky se tak díky tomu stávají opět o něco využitelnější i do situací, které dotykové ovládání tak úplně nedovolují.