Vyšel visionOS 2 pro veřejnost. Co majitelům Apple Vision Pro přináší?

Apple dnes večer nezapomněl ani na vydání visionOS 2 – tedy 2. verze operačního systému pro jeho headset Vision Pro. O žádné novinkové terno se sice nejedná, nicméně i tak by s instalací jeho majitelé neměli váhat a to třeba už jen proto, že visionOS 2 přináší nový nástroj, který dokáže převést 2D fotky do 3D, abyste si je mohli přes Vision Pro prohlédnout podstatně lépe. Další novinkou je například přepracované ovládání gesty či pohybem očí, vylepšení cestovního režimu, který je nyní využitelný pro cesty vlakem a tak podobně. Apple VisionOS 2 taktéž nabízí podporu ovládání pomocí Magic Mouse, Multiview na Apple TV, podporu HealthKitu. příjem videa z AirPlay či v něm můžete také měnit rozložení aplikací v rámci home screenu stejně jako na iPhone.

