V kolik vyjde iOS 18

iOS 18 vyjde v 19:00 dnes 16. 9. 2024. Apple nikdy neuvádí přesný čas, kdy vyjde nový operační systém, ovšem po zkušenostech z minulých let můžeme říct se 100% jistotou, že to bude mezi 18:00 až 20:00 našeho času a s jistotou na 99,9% by to mělo být přesně v 19:00. Berte prosím v potaz, že vaše zařízení vám nemusí aktualizaci nabídnout okamžitě a zatím co někdo bude mít již v 19:00 skutečně možnost instalace iOS 18, někdo bude muset pár minut čekat. Mějte také trpělivost s délkou stahování, protože počet uživatelů, jenž budou iOS 18 stahovat bude jako vždy enormní. Prozatím se podívejte na to jak se připravit na instalaci iOS 18, aby vše proběhlo bez problémů.

iOS 18 kompatibilita

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE 2. generace a novější