Používáte Siri? Pak si raději neinstalujte tuto verzi iOS!

Apple má problém se Siri, tedy alespoň podle četných stížností na sociálních sítích či diskuzních fórech. Na těch si totiž začíná čím dál tím víc jablíčkářů stěžovat na to, že po updatu na betu iOS 18.1 začala Siri vypovídat službu.

Problém se Siri se projevuje jednoduše tak, že v případě pokusu o aktivaci Siri se na iPhonu uživatelům objeví notifikace informující o tom, že Siri není momentálně k dispozici s tím, že se data pro asistentku právě stahují či je třeba se připojit k WiFi pro stažení. Tak či tak se ale žádné stahování nedokončí a Siri kvůli tomu zůstane nedostupná i nadále. Bohužel, co přesně za problémem stojí není zatím podle všeho tak úplně jasné, stejně jako se jablíčkáři neshodují ani na krátkodobém řešení. Jelikož se však jedná o problém v betě, ve výsledku je víceméně jasné, že jej Apple co nevidět vyřeší vydáním další verze bety. Nicméně pokud Siri využíváte, doporučujeme se do instalace bety iOS 18.1 raději nepouštět.