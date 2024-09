Tato kultovní herní pecka chystá svůj návrat na iPhony!

Her, které si můžete zahrát na iPhonu, je opravdu hodně, a jejich počet se navíc neustále rozrůstá. Některé tituly jsou naprosto nezajímavé, jiné si zahrajeme jednou jedinkrát a poté na ně zapomeneme… a pak jsou hry, po kterých se nám stýská ještě dlouho poté, co z App Storu zmizí. Jedna z takových her ale naštěstí chystá svůj návrat zpět na iPhony.

Po deseti letech od svého původního vydání se chystá Flappy Bird na návrat do světa mobilních her. Oznámení přišlo prostřednictvím oficiálního webu projektu, který slibuje návrat oblíbené hry na platformy iOS, Android a dokonce i web. Flappy Bird, jednoduchá, ale extrémně návyková hra, kde hráči ovládají malého ptáčka na jeho letu skrz řady zelených trubek, se stala celosvětovým fenoménem v roce 2013. Nicméně její tvůrce Dong Nguyen se rozhodl hru náhle stáhnout z App Store v roce 2014 – odůvodnil to tehdy tím, že hra byla příliš návyková a že ho přílišná pozornost, kterou si získal, obtěžovala.

Nová verze Flappy Bird přinese hráčům nové postavy, herní režimy, jako například střílení ptáka na basketbalové koše, a další vylepšení. Za projektem stojí Flappy Bird Foundation, tým nadšenců, kteří získali oficiální práva k této značce. „Byla to dlouhá a klikatá cesta, ale jsme nadšeni, že konečně můžeme Flappy Bird znovu sdílet se světem,“ prohlásil tým. nFanoušci se mohou těšit na návrat této legendární hry, která si získala srdce milionů hráčů po celém světě.