Investiční pohled na Apple: Budou nové iPhony s AI stačit?

Apple je aktuálně největší společností na světě. S tržní kapitalizací přes 3,3 bilionu dolarů dlouhodobě patří k nejoblíbenějším společnostem nejen v rámci svých technologických produktů, ale i mezi akciovými investory. Září bývá pro příznivce této firmy tradičně očekávaným měsícem, jelikož Apple touto dobou tradičně představuje své produkty, na kterých do velké míry závisí úspěch tohoto technologického giganta. Ani tento rok tomu nebylo jinak a firma toto pondělí představila svou novou vlajkovou loď iPhone 16 i řadu dalších zařízení. Budou ale tyto novinky stačit, aby si Apple udržel svůj náskok před konkurencí, která mu už šlape na paty?

Co přesně Apple ukázal?

Běžná verze Apple Watch bude nyní tenčí, s lepším displejem a větším důrazem na zdravotní funkce, které Apple každým rokem stále více tlačí do popředí. Na druhou stranu Apple Watch Ultra se výraznějšího upgradu nedočkali a Apple jim ani nevěnoval mnoho času. Aktualizace se dočkali i sluchátka AirPods, která jsou spolu s hodinkami dvěma nejdůležitějšími produkty v segmentu nositelné elektroniky a příslušenství. Nové AirPods se dočkali dvou verzí, jedné s aktivním potlačením hluku a druhé bez něj, a vylepšení se dočkala i druhá generace AirPods Pro. Apple také ukázal několik zdravotnických funkcí, které pomáhají uživatelům s ochranou sluchu nebo sluchu. Hlavní hvězdou večera byl však samozřejmě iPhone. Podle očekávání Apple nejprve představil základní řadu 16 s řadou drobných vylepšení a se speciálním tlačítkem pro ovládání fotoaparátu. V rámci prezentace pak společnost ukázala také řadu funkcí založených na umělé inteligenci, které mají uživatelům pomoci s každodenním používáním smartphonu. Mnohé z těchto funkcí však budou k dispozici až později a pouze v některých jazycích. Modely Pro se dočkali větších displejů a vylepšených fotografií či videa. Obecně tedy můžeme říct, že akce víceméně kopírovala styl minulých ročníků. Apple představil mnoho zajímavých novinek, nicméně dá se říct, že ve většina případů se jednalo hlavně o vylepšení již existujících zařízení a funkcí.

Jak se společnosti daří v posledních letech?

Cesta společnosti Apple v posledních letech je však složitější, než by se mohlo zdát. Společnost je v současnosti opět největší na světě, ale před časem ji předběhl Microsoft nebo dokonce Nvidia. Ve skutečnosti se Apple zmítá v řadě problémů, které vyústili v dlouhodobou stagnaci/pokles tržeb, jež započala na začátku roku 2022 a která vyústila v krátkodobý pokles kapitalizace o více než 500 miliard dolarů. Podívejme se na hlavní problémy, se kterými se společnost Apple a její investoři potýkali.

Prvním velkým problémem byla Čína. Čínská ekonomika má mnoho vnitřních problémů a totéž platí i pro její spotřebitele. Čína je po USA a Evropě třetím největším trhem společnosti Apple a tvoří přibližně 20 % jejích příjmů. Poslední roky však byly pro Apple v Číně slabší právě kvůli slabším spotřebitelům a také kvůli tomu, že na čínském trhu roste konkurence domácích výrobců, jako jsou Huawei, Xiaomi a Oppo. V Číně také postupně roste určitá forma národní hrdosti a patriotismu a spotřebitelé stále více upřednostňují domácí značky před zahraničními, což se týká nejen elektroniky, ale také například kávy, automobilů a oblečení. Vedení společnosti Apple však na posledním hovoru s investory tvrdilo, že čísla z Číny se každým čtvrtletím zlepšují.

Druhým problémem Applu byl samotný trh se smartphony. Loňský rok byl z hlediska prodeje chytrých telefonů nejslabší na světě za posledních 10 let. Na světě se prodalo zhruba 1,34 miliardy chytrých telefonů, zatímco v roce 2018 to bylo zhruba o 200 milionů kusů více a prodeje společnosti Apple z hlediska prodaných kusů již 10 let v podstatě stagnují. Apple však prodává dražší smartphony a daří se mu lidi nasměrovat ke koupi dražších modelů Pro, takže si společnost zatím udržuje pěknou marži, přesto je slabší trh a stagnace počtu prodaných kusů prostě problém. Kromě toho se v uplynulém roce objevilo několik drobných negativních zpráv. Apple například oznámil ukončení prací na svém autonomním automobilu. Společnost je také pod tlakem regulačních orgánů v USA i v Evropě, což by mohlo výrazně ohrozit její obchodní model, zejména v oblasti služeb. Společnost již dokonce musela v Evropě kvůli nové regulaci DMA zpřístupnit svůj operační systém dalším subjektům. K tomu se přidávají stížnosti řady dalších společností, jako je Spotify, Epic Games, a patentové spory s dalšími firmami, například Masim. Koncem loňského roku tento spor dokonce vedl k pozastavení prodeje některých modelů Apple Watch v USA kvůli senzorům použitým v hodinkách. Apple také již delší dobu nepřišel s žádnou komerčně úspěšnou převratnou novinkou.

Jak se Apple staví k umělé inteligenci?

Posledním, ale v zásadě asi největším problémem společnosti Apple v posledních letech je dění kolem umělé inteligence. Microsoft naskočil na tuto vlnu velmi dobře, přidal se k němu i Google, ale Apple ve srovnání se svými konkurenty nepředvedl nic. Objevili se tak obavy, že firma v této oblasti zaostává, což může v budoucnu ohrozit její silnou pozici v oblasti high-endových smartphonů s vysokou marží. Apple zřejmě obavy zaregistroval, a tak v létě ukázal řadu funkcí AI, které měli investory uklidnit, což se nakonec podařilo a akcie se vrátili k růstu. Objektivně je však třeba říci, že funkce AI, které Apple ukázal, nejsou nijak převratné a většinu z nich jsme již viděli u konkurencenapříklad v podobě Samsungu nebo Google Pixelů, případně v podobných aplikacích třetích stran. Jestli je ale Apple v něčem silný, tak je to dolaďování, integrace a schopnost masivně škálovat některé technologie, a právě zde bude možná nakonec stačit využití funkcí v nových iPhonech. Pokud bude funkčnost AI v nových iPhonech opravdu bezproblémová, většina uživatelů i investorů bude pravděpodobně ochotna přehlédnout fakt, že nabídka funkcí samotných není nikterak převratná.

IPhone 16 tak může být pro Apple z tohoto pohledu z dlouhodobého hlediska skutečně zlomový a teprve čas ukáže, zda se umělá inteligence nakonec stane důležitou součástí chytrých telefonů a zda Apple zvládl její integraci.

Pokud jde o výkonnost akcií v den představení nového iPhonu, v posledních letech nemají v průměru tendenci reagovat příliš pozitivně, za posledních 17 let skončili v plusu v daný den pouze 5krát a v mínusu 12krát. Tentokrát akcie po události reagovali poklesem o zhruba 1,5 %, ale na konci dne skončili zhruba na nule, takže reakce nebyla tak negativní, jak tomu obvykle bývá.

Pokud se však podíváme na širší kontext do konce roku, respektive 90 obchodních dnů po uvedení iPhonu na trh, akcie mají tendenci růst v průměru o 5,01 %. Takže krátkodobá reakce není ideální, ale střednědobá reakce je dobrá.

Co dál?

Nadcházející měsíce a roky budou pro Apple klíčové. Společnost sice hledá nové zdroje příjmů, jako jsou služby s vysokou marží, které již nyní tvoří zhruba třetinu celkového zisku, ale iPhone je stále základem celé společnosti. Apple se sice snaží rozšiřovat svou produktovou řadu, postupně proniká do oblasti fintech nebo zdravotnictví (Apple Watch jsou v USA velmi oblíbeným zařízením, které lékaři doporučují pacientům). Podle posledních informací Apple pracuje i na domácích robotech, ale celý úspěch společnosti stále stojí a padá na iPhonu. Apple má ale štěstí na opravdu věrné zákazníky. Ani v minulosti prakticky nikdy s ničím nepřišel jako první, ale jako první vzal danou věc a dobře ji integroval, z čehož nakonec těžil.

Na jednu stranu se tedy od AI ze strany Applu hodně očekává už nyní a mnozí hovoří o prodejním supercyklu, který by měl velkou část uživatelů po letech donutit nahradit stále dobře fungující starší iPhony novými s funkcemi AI. Panuje však i skepse – řada nových funkcí nebude zpočátku dostupná, respektive nebude dostupná v EU, a většina uživatelů AI ve smartphonu vlastně nepotřebuje, nebo alespoň neví, jak by ji využila. Jinými slovy, v tuto chvíli se jedná především o hračku pro technologické nadšence. Větší dopad můžeme pravděpodobně očekávat až příští rok, kdy AI otestují první nadšenci, vyladí se a Apple bude vědět, jak ji lidé používají. Navíc příští rok přijdou iPhony podle průběžných informací také po dlouhé době s redesignem. Pro investory tak bude na jedné straně velmi důležité sledovat, jak si povede první iPhone, který Apple přímo propojí s umělou inteligencí, a jak daleko je Apple v této oblasti. Dění kolem umělé inteligence bude mít jistě významný vliv i na ceny akcií. Na druhou stranu v krátkodobém horizontu nejspíš nepůjde o tak významný faktor v praxi, aby to mělo bezprostřední vliv na prodejní úspěch či neúspěch nových iPhonů.

