Dnes, nebo nikdy! Doživotní klíč Office 2021 Pro Plus lze nyní získat jen za 28,95 €

Komerční sdělení: Vytvářejte přesvědčivější prezentace pomocí aplikace PowerPoint, zefektivněte komunikaci pomocí aplikací Teams a Outlook a dělejte si lepší poznámky pomocí aplikace OneNote. Designéři a kreativci si také zamilují Publisher, robustní nástroj pro design – Microsoft Office 2021 Professional Plus, který vám umožní snadno vytvářet letáky, elektronické knihy, flipbooky a mnoho dalšího. Licenci Office 2021 Professional Plus, kterou si oblíbili jednotlivci i firmy, si můžete objednat pro své zařízení se systémem Windows za pouhých 28,95 € z nabídky Keysfan Software Hot Deal – více než 90 % z běžné ceny! Pokud potřebujete kancelářské balíky pro Mac, pak vám Office 2019 Home and Business za 29,11 € poskytne také podporu produktivity! Po upgradu aplikací pro produktivitu na sady Microsoft Office byste se neměli obávat žádných dalších poplatků. Navíc jsou zde slevy na operační systémy Windows! Nejnovější operační systém Windows 11 Pro je po slevě za perfektní cenu 13,63 €! Objednejte si nyní a Keysfan vám okamžitě zašle produktový klíč e-mailem.

62% sleva na doživotní licenci Microsoft Office (Slevový kód: SKF62)

50% slevy na originální Windows (Slevový kód: SKF50)

62% slevy na balíčky Windows a Office (Slevový kód: SKF62)

Množstevní slevy jen a jen pro vás!

Další populární softwary v akci:

Získejte další slevy>>>

Jak zaplatit?

1. Přidejte produkt do košíku a vyplňte kód kupónu, po potvrzení klikněte na „Pokračovat k pokladně“!

2. Po vyplnění potřebných údajů klikněte na tlačítko „CDZEPay“ a vyberte způsob platby.

Keysfan je celosvětový prodej softwarových klíčů včetně produktů Microsoft, nástrojů, antivirů, her a dalších. Díky přijatelné ceně si Keysfan vysloužil mnoho chvály. Keysfan zná „historii“ každé licence, kterou prodává, rozhodně se jedná o originální a legitimní klíče. Pokud po nákupu zjistíte nějaký problém, můžete se včas obrátit na zákaznický servis 7/24, který vám okamžitě odpoví a pomůže problém vyřešit.

Keysfan nastavil podrobný popis produktu. Před nákupem si jej prosím pečlivě přečtěte. Klíč a informace o stažení a instalaci obdržíte v e-mailu s okamžitým doručením, zkontrolujte také složku nevyžádané pošty nebo spamu. Kliknutím na výše uvedený odkaz můžete vstoupit na stránku s podrobnými informacemi o produktu. Šťastné nakupování!

Kontaktní e-mail: Support@Keysfan.com