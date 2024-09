Hej Apple, takto mají vypadat inovace! Huawei ukázal nadvakrát ohebný smartphone Mate XT

Zatímco Apple udělal v pondělí svými novými iPhony 16 (Pro) spíše jen malý evoluční krok kupředu, čínský Huawei se pokusil o den později o pořádný skok do budoucnosti a upřímně řečeno, tím, co na své tiskové konferenci ukázal, se mu to dost možná i povedlo. Světu totiž odhalil vskutku skvostnou skládačku Mate XT, která se stává prvním nadvakrát ohebným smartphonem.

Jak už asi tušíte, telefon využívá ke svému dvojitému ohnutí dva klouby, jenž rozdělují celkovou zobrazovací plochu na stejně velké třetiny. Jeden kloub se ohýbá směrem dovnitř, zatímco druhý ven, díky čemuž můžete mít ve výsledku de facto tři konfigurace telefonu – klasický obdélníkový využívající jednu třetinu displeje, dále pak částečně rozložený s vnitřním displejem skládajícím se ze dvou třetin obrazovky a jedním vnějším a nakonec plně rozložený, kdy se tři třetiny spojí v jednu zobrazovací plochu s úhlopříčkou neuvěřitelných 10,2“. Bavíme se tedy skoro o rozměrech menších iPadů. Při částečném rozložení dostanete neméně zajímavou úhlopříčku 7,9“.

Při plném rozlišení nabízí LTPO OLED displej rozlišení 2232 x 3184 pixelů při poměru stran 16:11, což jsou opravdu působivé parametry. Možná ještě působivější je však tloušťka zařízení, která je ve složeném stavu 12,8 mm. A jen pro představu, tloušťka iPhonu 16 Pro je 8,25 mm, takže až tak velký rozdíl v tomto směru není. Huawei Mate XT má ale rozhodně co nabídnout i jinde. Jeho srdcem je podle všeho velmi slušně výkonný Kirin 9010 5G, který doplňuje 16GB RAM paměti a 256, 512 či 1TB úložiště. Samozřejmostí jsou pak standardy jako Bluetooth 5.2, čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku či rychlé nabíjení. Pomocí kabelu jej totiž lze nabíjet až 66W, bezdrátově pak neméně působivými 50W. Je nicméně otázkou, jak dlouho udrží takto obří obrazovku 5600mAh baterie při životě.

I fotosoustava telefonu vypadá na papíře opravdu pěkně. K dispozici je hlavní trojitý fotomodul osazený 50MPx širokoúhlým objektivem a variabilní clonou f/1,4 až f/4,0, dále pak ultraširokoúhlý objektiv se clonou f/2,2 a 12MPx teleobjektiv s 5,5x optickým zoomem. Selfie kamera vsazená do průstřelu v displeji sice disponuje jen 8MPx rozlišením, nicméně ani to není ve výsledku tak úplně k zahození.

Možná největším háčkem telefonu je jeho cena, která by se měla v přepočtu pohybovat mezi 77 až 93 tisíci korun. Za jedinečné řešení si tedy chce nechat Huawei evidentně královsky zaplatit. Bohužel, jak už je u tohoto výrobce zvykem, prodeje jsou alespoň prozatím oznámeny jen pro Čínu s tím, že expanze na další trhy je víceméně vyloučena vzhledem k tomu, jak byl Huawei na západních trzích sankciován a jak je na něj celkově nahlíženo.