Toto vylepšení iPhonů 16 (Pro) vám Apple zatajil, může přitom být naprosto klíčové!

Apple je pověstný tím, že zdaleka ne všechny vychytávky nových produktů prozrazuje při jejich představení a jejich majitelé si tak na ně musí postupem času přijít sami ať už jejich používáním, nebo detailním ponořením se do technických specifikací daných produktů. Některá tato skrytá vylepšení přitom stojí opravdu za to a je docela škoda, že se o nich Apple na Keynote nezmínil. Jedno takové jsme nyní objevili i v technických specifikacích a musíme přiznat, že nás opravdu potěšilo. Objektivy fotoaparátů iPhonů 16 a 16 Pro totiž byly vůbec poprvé v historii Applu pokryty speciální antireflexní vrstvou, která by měla eliminovat odlesky a tedy „duchy“ a jiné světelné fragmenty na fotkách.

Pokud fotíte na iPhone často, určitě jste se již setkali na výsledných fotkách s nejrůznějšími světelnými odlesky, kazy a šumy, které fotku degradovaly. Jedná se například o světlé flíčky či podobné věci, které sice nebývají velké, nicméně mohou pokazit celkový dojem z daného snímku, což je škoda. Mnohdy se jim přitom nedá tak úplně vyvarovat, jelikož zkrátka nelze fotku vyfotit jinak než proti umělému či přirozenému světlu. Nicméně díky nové antireflexní vrstvě by si měly objektivy s těmito problémy poradit lépe než kdykoliv předtím. Focení by se tedy mělo i díky tomuto upgradu stát zase o něco snažším.

