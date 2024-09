Víme, kdy Apple vydá macOS Sequoia pro veřejnost!

Zatímco v posledních letech jsme si zvykli na to, že Apple novou verzi macOS vydal až na konci září či dokonce v říjnu nebo listopadu (macOS Big Sur dorazil 12. listopadu 2020), letošek by měl být v tomto směru zcela jiný. Tvrdí to alespoň zdroje portálu MacRumors, které měly portálu již v minulosti prozradil hned několikrát přesné informace ohledně plánů na vydání operačních systémů Applu.

Tentokrát přišly zdroje s tím, že macOS 15.0 Sequoia dorazí v polovině září, tedy pravděpodobně spolu s veřejnou verzí iOS 18, iPadOS 18 a dalších nových OS Applu. A jelikož se vydání těchto systémů očekává příští pondělí 16. září, dost možná vyjde i macOS Sequoia právě 16. září. Ptáte-li se, proč tomu tak bude, odpověď je jednoduchá – letos se totiž Apple rozhodl iOS a macOS propojit více funkcemi než je obvyklé a pravděpodobně tak chce uživatelům co nejvíc tento luxus dopřát. K dispozici bude například možnost ovládání iPhonu přímo z Macu včetně zrcadlení notifikací a tak podobně. Bohužel, v našich luzích a hájích si zrovna tuto funkci stejně jako řadu dalších v čele s Apple Intelligence neužijeme – tedy alespoň prozatím.