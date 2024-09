Čip A18 je oproti iPhonu 15 až o 30 % rychlejší

První podzimní konference Applu je za námi. Zlatým hřebem večera pochopitelně byly iPhony. Vzhledem k mnoha únikům nebyl design iPhonu 16 žádným překvapením. Změny (a to poměrně výrazné) se odehrály spíše „pod kapotou“. Zajímavou obměnou si prošel čip, který je připraven na příchod Apple Intelligence. Nový A18 se pyšní šestijádrovým CPU, pětijádrovým GPU a šestnáctijádrovým Neural Engine pro rychlejší výkon AI. Apple také uvedl, že A18 má nový paměťový subsystém pro co nejrychlejší přenos dat. Ve srovnání s iPhonem 15 a jeho čipem A16 Bionic Apple tvrdí, že čip A18 má až 30% vyšší výkon na jedno jádro. Kromě rychlejšího výkonu Apple také propagoval vylepšení účinnosti, částečně umožněné díky 3nanometrové výroby druhé generace. Na iPhonu 16 si rovněž užijete také AAA herní tituly, což byla do dnešního dne pouze doména iPhonu 15 Pro.

