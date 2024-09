Apple Watch Ultra 3 se dnes nepředstaví! Nová verze ale přesto dorazí

To, co se ještě před pár hodinami bralo jako hotová věc, se nyní díky novým zjištěním spolehlivého reportéra Bloombergu Marka Gurmana začíná ztrácet v mlze. Řeč je například o příchodu třetí generace Apple Watch Ultra, se kterou se sice de facto do dnešní noci počítalo coby s jednou z novinek pro pondělní Keynote, nyní však Gurman tvrdí, že se tak nestane.

Gurmanovy zdroje přišly konkrétně s tím, že Apple dnes večer Apple Watch Ultra 3 nepředstaví, ale zároveň počítá s odhalením nových barevných variant či minimálně jedné varianty loni představených Apple Watch Ultra 2. Svým způsobem se však této taktice nedá divit. Pro Apple Watch Ultra 3 se totiž předpovídalo naprosté minimum inovací a leckdo si proto kladl otázku, zda má jejich představení vůbec smysl, když by Applu beztak zabralo jen pár minut právě s ohledem na množství novinek. Kalifornský gigant to tedy vyřešil lišácky a dnes večer má jen ukázat nové barvy stávajících Apple Watch, čímž ve výsledku jejich prodeje pravděpodobně solidně posílí. Vždyť po jiné než přírodní titanové variantě jablíčkáři volají prakticky od uvedení první generace modelu Ultra.